IBEF-RS defende educação financeira nas escolas

Desenvolver hábitos saudáveis em crianças e adolescentes sobre como lidar com dinheiro é um dos projetos desenvolvidos pela nova diretoria do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Rio Grande do Sul (IBEF-RS). Eleita em fevereiro deste ano para uma gestão até 2027, a nova diretoria também tem como meta aumentar o número de associados no Estado e expandir o processo de interiorização.

O projeto de Educação Financeira terá o primeiro contrato assinado em breve, com a prefeitura de Tapejara, sendo que as negociações com Porto Alegre estão adiantadas. De acordo com o presidente Eduardo Estima, a ideia do projeto nasceu durante uma das confrarias promovidas pela entidade no dia em que foi divulgada pesquisa sobre a utilização de grande parte dos recursos do Bolsa Família em apostas online. “Foi muito chocante. Vimos que as pessoas não estão sabendo lidar com dinheiro. Daí a ideia de tentar ensinar essa administração”, explicou.

Em paralelo ao número de gaúchos endividados – cerca de 44% da população, Estima destacou os resultados preocupantes na área de matemática nas escolas do Estado. “Temos que desenvolver a educação”, salientou, durante visita ao Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente Giovanni Tumelero. O Ibef destacou o vice-presidente Ismael Santos para desenvolver o projeto apelidado de “Gameficação do Ensino”, que será aplicado da sétima série. Neste ano, serão qualificados os professores de Tapejara para o início das aulas em 2026.

De acordo com o presidente, a meta desta gestão é deixar esse legado, junto com a interiorização. Um primeiro encontro foi feito em Caxias do Sul. O próximo deve acontecer em Lajedo, em junho, com uma visita técnica à Neugebauer. As missões internacionais também estão dentro dos objetivos da entidade.

A visita foi acompanhada pela vice-presidente Michelly Carpena, que coordena o IBEF Mulher. “Trouxemos as mulheres para discutir o mercado e buscar o conhecimento técnico. Já somos o maior business club do Estado”, destacou.

Entre outras atividades, o IBEF conduz pesquisa semestral, em parceria com a Unisinos/Escola de Gestão e Negócios (EGN), o Índice de Confiança dos Executivos de Finanças (iCFin). Em fevereiro foram publicados os resultados e, em agosto, deve sair novo levantamento. Neste ano, o índice revelou uma piora na percepção dos executivos de finanças gaúchos sobre o ambiente econômico e político do país. O aumento do IOF deve repercutir na próxima pesquisa, segundo o presidente. “Aumentar impostos, sem avisar, repercute em todo mercado, em indústrias e serviços. Falávamos no anos 80 em globalização, mas isso fecha fronteiras”, criticou.

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-RS) elegeu a nova diretoria executiva e os novos conselhos fiscal e administrativo para o biênio 2025/2027. Eduardo Estima, diretor na MYDWALLS Projetos de Consultoria, foi eleito presidente juntamente com outros 11 vice-presidentes da diretoria executiva, que é composto por: Bete Griebeler, Alexandre Tulini, Eliandro Porto Alegre, Elisa Simão, Felipe Brutti, Fernando Dutra, Ismael Silva dos Santos, Marco Antonio Brito, Michelly Carpena, Paulo Prignolato e Tulia Brugali. Empresário gaúcho, Estima foi vice-presidente do instituto nos biênios 2021/2023 e 2023/2025. Em 2011, foi vencedor do tradicional Troféu Destaque Prêmio Equilibrista IBEF/RS.