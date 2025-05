Grupo MAG inaugura nova sede em São Paulo

Especializado em vida e previdência, o Grupo MAG inaugura a sua segunda matriz, desta vez em São Paulo. O espaço conta com pelo menos 4 mil metros quadrados, dois andares com terraços e tem capacidade para acomodar 350 pessoas.

Assinada pela arquiteta Juliana Pippi, a matriz paulista oferecerá um ambiente moderno, acolhedor e inclusivo, para o desenvolvimento de todos que fazem parte do grupo segurador. O espaço reúne ainda grandes nomes do mercado gastronômico nacional, como a Tal Chá, referência em chás gourmet; a Café Unique, que traz o sabor e a tradição centenária do café mineiro; e o Le Cordon Bleu Brasil, reconhecido mundialmente por sua excelência e alta qualidade.

“São 190 anos de atuação no mercado brasileiro e queremos ir ainda mais longe. A matriz paulistana foi desenhada para reforçar nossa presença no maior centro de negócios do país e aproximar nossos parceiros e colaboradores ainda mais de quem somos. Desejamos inspirá-los a crescer a partir de um olhar mais assertivo para o futuro, mas sem perder o foco no desenvolvimento da sociedade”, comenta o CEO Helder Molina.

A Matriz São Paulo faz parte do conjunto de ações de celebração aos 190 anos do Grupo MAG, dentre elas, a campanha “Juntos Rumo ao Futuro”, divulgada nas redes sociais da empresa. No primeiro trimestre do ano, a companhia lançou seu filme institucional com o mote “Vestindo o Rio de Azul”. A cor da empresa iluminou pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor, o estádio do Maracanã e a Rio Star, a icônica roda gigante da Zona Portuária.

No mesmo período, também foi anunciado o patrocínio das atletas Rafaela Silva, que é medalhista olímpica e bicampeã mundial de judô, e Raíssa Machado, medalhista paralímpica e campeã parapanamericana de lançamento de dardo. As atletas também são embaixadoras da marca.