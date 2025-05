Sebrae RS promove Semana do MEI com programação online e gratuita

Com a proximidade do prazo para entrega da Declaração Anual Simplificada para o MEI (DASN-SIMEI), que termina em 31 de maio, o Sebrae RS promove uma semana de atividades gratuitas voltadas para quem é microempreendedor individual ou deseja se formalizar como tal. A Semana do MEI 2025 acontece de 26 a 30 de maio, com uma programação 100% on-line.

finanças, crédito, marketing e obrigações fiscais. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial. "O Sebrae é parceiro dos pequenos negócios e, especialmente, do MEI, que muitas vezes tem dúvidas sobre como cumprir com suas obrigações e desenvolver seu negócio. Nossa missão é apoiar esse público com informações claras e acessíveis", destaca a especialista em MEIs do Sebrae RS, Giulia Mattos. Entre os temas abordados no evento, estão inclusas orientações sobre.

Mas, o que é ser MEI?

Microempreendedor Individual (MEI) é a categoria simplificada para quem trabalha por conta própria e deseja ter CNPJ, emitir nota fiscal e pagar menos impostos. O MEI também tem acesso a benefícios previdenciários e pode contar com o apoio do Sebrae RS para todas as etapas de sua jornada empreendedora.

Para ser um Microempreendedor Individual, é necessário preencher alguns requisitos, entre eles: