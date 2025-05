Comércio de bens do G20 cresce no 1º trimestre, mas serviços seguem irregulares, diz OCDE

O comércio de mercadorias entre os países do G20 cresceu no 1º trimestre de 2025, segundo comunicado divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). As exportações subiram 2,% e as importações, 3,1% em relação ao último trimestre de 2024. A organização destaca que o avanço nas exportações foi "principalmente atribuído à União Europeia (UE)", enquanto o crescimento das importações foi "impulsionado pelos Estados Unidos".



Nos EUA, as exportações avançaram 3,5%, com destaque para aeronaves e computadores. As importações saltaram 19%, impulsionadas por compras de suprimentos industriais e medicamentos.



Segundo a OCDE, "o anúncio de novas tarifas provavelmente levou importadores a antecipar embarques". O Canadá também apresentou alta nas exportações (4,1%), puxadas por veículos e petróleo bruto, cujos preços subiram devido à queda nos estoques americanos. As importações canadenses subiram 1,9%.



Na Europa, o Reino Unido teve alta de 4,7% nas exportações, e a UE, de 2,8%. A Itália se destacou com aumento de 3%, puxado por produtos farmacêuticos. A Alemanha cresceu 0,8% nas exportações e 2% nas importações.

Na Ásia, os resultados foram mistos. A China exportou 1,1% mais, com alta nos embarques de terras raras, mas importou 3,7% menos, com queda em produtos elétricos e mecânicos. O Japão exportou 3,7%, enquanto a Coreia do Sul teve recuo de 4,3% nas exportações, afetada pelo setor automotivo.



O comércio de serviços apresentou variação desigual. "As exportações diminuíram 0,7% e as importações aumentaram 1%", estima a OCDE. Nos EUA, as exportações de serviços subiram 0,4%, apesar da queda na receita com turismo. O Canadá teve retração em ambas, com queda de 3,2% nas exportações e d 3,6% nas importações. A França e a Alemanha seguiram em contração, mas a Itália cresceu com exportações, em alta de 7,2%.



Entre os emergentes, o Brasil teve queda de 1,2% nas exportações de serviços. Na Índia, as exportações recuaram 0,1%, e as importações despencaram 9,1%. Todos os dados são em relação ao último trimestre de 2024.