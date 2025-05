CIC Connection discute temas como gestão e comportamento humano

Com o tema "O equilíbrio entre o humano e o algoritmo" o CIC Connection será realizado nos dias 25 e 26 de junho, no UCS Teatro, em Caxias do Sul, das 14h às 19h. A iniciativa vai abordar questões como economia, inteligência artificial, saúde mental, neurociência e relações intergeracionais. O evento terá a participação de dez palestrantes e oito painéis com temas relacionados a gestão e comportamento humano. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul ( CIC Caxias), Celestino Oscar Loro, disse que o evento é voltado para líderes, executivos e especialistas que terão acesso a conteúdos estratégicos voltados à alta gestão. Loro destaca que a segunda edição do evento tem a expetativa de reunir cerca de 800 participantes. "O CIC Connection tem o propósito de inspirar e impulsionar a alta gestão e as lideranças empresariais", destaca.

O primeiro dia do CIC Connection será focado em economia, negócios e tecnologia. A abertura no dia 25 de junho terá a realização de um talk show sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A iniciativa terá as presenças de Patrícia Acioli, diretora de comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Scania, e Mauro Luis Correia, CEO da HPE Automotores do Brasil - representante das marcas Mitsubishi e Suzuki no Brasil. O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, fará uma análise dos cenários econômicos globais e nacionais ao tratar de juros, câmbio e os efeitos das tensões geopolíticas nos negócios brasileiros.