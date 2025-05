Proamb planeja expansão e diversificação dos negócios

De Bento Gonçalves

Criada em 1991 para dar destino mais adequado aos elementos causadores da poluição dos lençóis freáticos de Bento Gonçalves, a Proamb está consolidada nacionalmente como referência na análise e destinação de resíduos sólidos e com atuação ampliada para a educação e realização de feiras. Desde 2008, organiza a Fiema, que está em sua 10ª e segue até esta quinta (22), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Atualmente, a Proamb atua em sete frentes: disposição de resíduos sólidos, em Pinto Bandeira; unidade de coprocessamento em Nova Santa Rita; área de transbordo em Farroupilha; e operações de educação, engenharia e laboratórios de análise em Bento Gonçalves. "Mas vai crescer", garante o presidente Neri Basso. Dentre os novos projetos está um aterro em Montenegro, com estimativa de investimento na ordem de R$ 20 milhões, em substituição à operação de Pinto Bandeira, que está chegando ao seu limite de uso. A intenção é implantar no local uma usina fotovoltaica, além de transformar em área turística em função da localização elevada e com vista para o Rio das Antas.



Em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o investimento está orçado em R$ 12 milhões para a construção de um novo prédio de 9 mil metros quadrados. O presidente mantém sigilo em torno do uso do espaço, adiantando somente tratar-se de algo estratégico. O mesmo comportamento é sobre a viagem que será feita em outubro para Europa em busca de ideias para consolidar o plano de diversificação. "Queremos ser indutores de um polo ambiental na região. São muito grandes as oportunidades de negócios neste segmento", revela.



De acordo com o diretor de operações, Gustavo Luiz Fiorese, a empresa tem capacidade anual para o processamento de 100 mil toneladas de resíduos. A maior parte tem geração na indústria e algo no comércio. Em Nova Santa Rita, resíduos classes I e II com poder calorífico são transformados em combustível energético, usado em fornos da indústria cimenteira como substituto do coque de petróleo.



Há seis anos, a Proamb firmou parceria com a ESIC, escola internacional de negócios, para oferecer formação em educação avançada para o empresariado da região. Neste período houve a formação de quatro turmas, totalizando mais de 100 participantes. A organização tem unidades nos Estados Unidos e China e, no Brasil, está sediada em Curitiba.



O diretor da unidade nacional, Alexandre Weiler, elogia a preocupação da Proamb em educar as empresas com programas diferenciados e únicos, indo além de seu objetivo principal. "A sustentabilidade passa pelo meio ambiente, mas também precisa de uma gestão mais profissional dos negócios. Sem conhecimento não tem como controlar a questão ambiental", reforça Basso. A grade de cursos se estende a vários temas, como formação de conselheiros, sucessão familiar, gestão e projetos, e desenvolvimento de habilidades e competências, dentre outros. As aulas são presenciais em sala na sede da Proamb junto ao Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves.

Nova edição tem data confirmada



A Fiema, que nasceu por meio da Associação Bento Gonçalves e de Proteção ao Ambiente Natural (Abepan), em 2004, já tem a 11ª edição confirmada para 2027. O local será o Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, no período de 19 a 21 de maio, com jantar de abertura no dia 18.



O presidente Neri Basso já projeta crescimento para a próxima edição e prepara alterações no layout do espaço, que neste ano acolheu 150 marcas, 40% superior à realizada em 2023, inclusive em ocupação de área. Uma das expectativas é aumentar a presença de expositores do exterior, neste ano representado por marcas da China, Canadá e Áustria. "Originalmente, a feira tinha foco ecológico. Agora, vai além, agregando a proposta de gerar negócios, de mostrar como é possível transformar resíduos em receita", acrescenta Gustavo Fiorese.