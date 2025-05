Aviação brasileira teve melhor abril da história em movimentação; 8 milhões viajaram

As companhias brasileiras registraram o melhor mês de abril da série histórica em movimentação do mercado doméstico, conforme acompanhamento iniciado no ano 2000. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que foram transportados 7.917.698 passageiros, superando abril de 2015, até então com a melhor marca: 7.907.211.

Outro marco de 2025 é o saldo dos quatro primeiros meses do ano entre voos domésticos e internacionais, que somam fluxo 4% maior do que o registrado no período pré-pandemia (2019). Nos voos internacionais, o volume até abril soma 9,5 milhões de passageiros (15% superior ao registrado em 2019).



Na avaliação do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) a movimentação deste ano tende a ser a melhor da história, ultrapassando 123 milhões de passageiros até dezembro. "A movimentação recorde nos aeroportos é um termômetro da economia", avalia o ministro Sílvio Costa Filho, do MPor.



"É inconteste que a aviação civil brasileira segue em crescimento dentro e fora do País, o que nos anima a trabalhar por mais infraestrutura e apoio ao setor", avalia o secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca.



Também a movimentação de carga aérea nos quatro primeiros meses do ano (437 mil toneladas) está acima do registrado antes da pandemia (386 mil de toneladas). Em abril, o volume transportado nos voos internacionais foi de 74,8 mil toneladas, um crescimento de 4,4% em relação a abril de 2024. A movimentação de carga doméstica foi de 35,9 mil toneladas, 12,5% abaixo do total movimentado em abril do ano anterior.