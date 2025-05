BTG Pactual lança Pix Parcelado para pessoas jurídicas descontado do limite de cartão

O BTG Pactual lançou o Pix parcelado para clientes pessoa jurídica, descontado do limite do cartão de crédito. A opção de parcelamento é exibida no aplicativo do BTG Pactual Empresas, de acordo com seu perfil de crédito.

O valor poderá ser dividido em parcelas na fatura do cartão, com cobrança de juros.



Segundo o BTG, entre os benefícios para os empresários estão a possibilidade de gestão do fluxo de caixa, com diluição de despesas sem comprometer o capital de giro; maior poder de negociação com fornecedores, ao viabilizar pagamentos à vista mesmo em compras parceladas; acesso imediato aos valores por parte do recebedor, assegurando a liquidez da operação.



"O Pix Parcelado representa mais um passo na construção de um banco completo", diz o sócio e co-head do BTG Pactual Empresas, Gabriel Motomura.