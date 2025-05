Aplicativo do Sebrae RS tem foco no microempreendedor gaúcho

O Sebrae RS lança neste mês aplicativo que visa auxiliar empreendedores do Estado, principalmente Microempreendedores Individuais (MEIs). Trata-se de uma plataforma que já está disponível para download nas lojas Android e App Store (Apple) e oferece serviços e soluções para impulsionar os negócios.

Com foco no público MEI (Microempreendedor Individual), o aplicativo foi desenvolvido para oferecer autoatendimento e apoio em decisões estratégicas. Entre suas funcionalidades, estão a emissão e gestão de boletos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), ferramentas financeiras como controle de fluxo de caixa e acesso a cursos especializados, e-books e insights de mercado.



“Nosso objetivo é facilitar a vida dos empreendedores, reunindo em um só lugar tudo o que eles precisam para gerir seus negócios de forma eficiente. O app do Sebrae RS é uma verdadeira agência na palma da mão, oferecendo orientações práticas e conteúdo relevante para o crescimento sustentável das empresas”, destaca Thiago Melo de Souza, coordenador de canais digitais do Sebrae RS.