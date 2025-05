Fruki investirá R$ 110 milhões em ampliação da fábrica de Paverama

Depois de ter iniciado em dezembro de 2023 a operação da sua unidade em Paverama, a Fruki irá ampliar essa nova planta. A empresa investirá R$ 110 milhões para expandir a capacidade em mais 200 milhões de litros de bebidas ao ano, o que representa duplicar a capacidade do complexo.

A operação dessa segunda fase do projeto deve começar a partir de agosto deste ano. A companhia já havia aportado na primeira etapa do empreendimento R$ 190 milhões.

A diretora presidente da empresa, Aline Eggers Bagatini, comenta que com a iniciativa a Fruki terá em Pavarema capacidade semelhante a da fábrica de Lajeado, que pode produzir 420 milhões de litros ao ano.

A executiva ressalta que as expectativas são positivas para 2025. No primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2024, a companhia registrou um aumento no volume de vendas na ordem de 53% e no faturamento incremento de 52% (desempenho de R$ 288 milhões).

"Isso é resultado de aumento de capacidade produtiva, mas também da construção de uma marca ao longo dos anos", diz Aline. A Fruki, além da sua tradicional guaraná, se consolidou nos mercados gaúcho e catarinense, onde atua, com outros produtos como a Água da Pedra.