Fruki Bebidas verifica melhor desempenho financeiro da empresa no ano de seu centenário

A Fruki Bebidas registrou crescimento de resultados, conforme o balanço de 2024 da empresa. A indústria de bebidas gaúcha fechou o último ano, no qual completou um século, com os maiores índices de volume de vendas e faturamento.

Segundo nota da companhia, nas comparações com 2023, o volume de vendas cresceu 36%, enquanto o faturamento superou o período anterior em 32%, alcançando a marca de R$ 843,4 milhões. Os números representam a operação total, compreendendo as atuações em Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Estamos registrando os melhores desempenhos da empresa a cada novo balanço. Termos fechado 2024, o ano do centenário, com um resultado tão significativo é extremamente satisfatório e aponta para uma projeção de continuidade do crescimento”, salienta a diretora-presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers Bagatini.

Levando-se em conta somente o desempenho no Rio Grande do Sul, as altas foram de 27% em faturamento e 29% em volume de vendas em 2024 na comparação com 2023. Os números de Santa Catarina, onde a margem para expansão é maior, também animam.

No estado vizinho, a empresa teve melhoras de 65% tanto em faturamento quanto em volume nos 12 meses de 2024 na comparação com o mesmo período anterior, resultado, conforme a Fruki, impulsionado pela atividade do Centro de Distribuição (CD) de Biguaçu, na Grande Florianópolis, o segundo da empresa no estado.