Fiema oportunizará amplo debate sobre sustentabilidade

A entrega do Troféu Illuminati, na segunda-feira à noite, marcou a abertura oficial da 10ª edição da Fiema Brasil, que ocorre a partir desta terça (20) até a quinta (22), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Nesta edição foram reconhecidos o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira; o deputado federal Marcel Van Hattem e o empresário Tarcísio Michelon.

Considerado o maior encontro ambiental do Sul do Brasil, a Fiema terá uma programação variada e exposição com mais de 100 marcas apresentando soluções, serviços e produtos para o meio ambiente e a sustentabilidade. “A feira mostrará que é possível fazermos tudo o que a gente faz hoje de uma maneira responsável e sustentável”, define presidente da feira, Jonas Brevia.



Com o tema central “Ecossistemas em transformação”, o evento reunirá as últimas novidades em gestão ambiental num mix de maquinário tecnológico e conhecimento, gerando não apenas oportunidades de negócios, mas também inserindo as empresas em novos conceitos produtivos, mais eficientes e verdes. “As empresas precisam estar engajadas às questões ambientais, como as do ESG, que são muito fortes dentro das cadeias produtivas. Vamos debater tudo o que a gente faz hoje e como podemos mudar para melhor, pois quem não tem esse cuidado, certamente não alcançará os resultados esperados”, constata Brevia.



Uma das novidades da feira está no formato diferenciado de alguns dos principais eventos dos seis agendados para o FiemaCon, braço do conhecimento e da ciência do encontro. O Meeting Empresarial, que traz a visão de líderes e executivos a respeito da gestão dos negócios, deixa de ter apenas uma manhã de encontro para ser ampliado para três. Sob o tema “Empresas resilientes: estratégias para prosperar em um mundo em transformação”, 12 painelistas discorrerão sobre temas diversos.



Estreante na programação, o Seminário de Biogás e Energia de Resíduos ocorrerá na quarta-feira, com abordagem sobre as temáticas de geração e aproveitamento de biogás e biometano e tecnologias de recuperação energética de resíduo. Outra novidade é a inclusão do 14º Fórum Energiplast com o tema “Do resíduo à energia: tecnologias e cases de sucesso”.



No 8º Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, realizado em parceria com a Universidade de Caxias do Sul ocorrerão 10 palestras e apresentação de 120 trabalhos científicos, destacando o tema "Sustentabilidade, resiliência e inteligência: alinhando desenvolvimento e responsabilidade global". O 2° Seminário de Construções Sustentáveis destacará as certificações e boas práticas e a gestão de resíduos.



Em parceria com o Sebrae ocorrerão duas atividades. Novidade na edição de 2023, a Arena de Inovação, reunirá mais de 30 startups para apresentação de soluções ambientais. O espaço será dedicado, ainda, a talks, painéis e pitches. Já a Rodada de Negócios, voltada a fomentar os negócios, reunirá 60 empresas, entre nacionais e internacionais.



O acesso à área de exposição é gratuito mediante inscrição em www.fiema.com.br. Para acompanhar a programação do FiemaCON é necessária a compra de ingressos no mesmo endereço eletrônico. As atividades ocorrerão entre 9h e 20h.



Programação da terça



Meting Empresarial

9h às 12h: Presenças de Paulo Herrmann, CEO do Sistema Fiergs; Aline Eggers Bagatini, diretora presidente da Fruki Bebidas; Daniel Martin Ely, vice-presidente executivo da Randoncorp e COO da Rands; e Jesús Hernández, doutor em Economia de Empresas e CEO A04Media



8º Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente

13h: Cerimônia de abertura

13h30: Palestra sobre a crise climática e a enchente no Rio Grande do Sul em maio de 2024: análises de dados climatológicos e de satélite

14h30: Palestra sobre transição energética no contexto das mudanças climáticas: adaptações para cidades inteligentes

16h: Mesa redonda sobre Governança de recursos hídricos na previsão e prevenção de impactos

17h30: Reunião aberta do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do RS



2° Seminário de Construções Sustentáveis

13h30: Certificações e boas práticas para edificações sustentáveis com Felipe Faria, CEO GBC Brasil; Rodrigo Milani, arquiteto, sócio e business manager OSPA Arquitetura e Urbanismo; e William Zandonai, coordenador técnico de sustentabilidade e controle da qualidade de obras Mon Faro Incorporadora

15h: Materiais e gestão de resíduos em construções sustentáveis com Lorenzo Fantoni, coordenador de inovação Cinex; Valdecir Ferrari, diretor da BEIGrupo; Andrea Pampanelli, especialista em sustentabilidade The Green Factory; e Ébersson Mattos, coordenador comercial técnico da Cimento Gaúcho