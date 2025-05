Indústria gaúcha alcança melhor resultado do ano com R$ 45,1 bilhões em vendas em março

Segundo a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz), a indústria do Estado registrou em março seu melhor desempenho de 2025, com R$ 45,1 bilhões em vendas. Esse resultado representa um avanço de 3,6% em comparação com o mês anterior. Considerando os últimos 12 meses — de abril de 2024 a março de 2025 — o setor acumula crescimento de 2,2%, demonstrando estabilidade e consistência na atividade industrial gaúcha.



Na análise trimestral, houve um aumento de 3,4% nas vendas do primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. No entanto, quando comparado ao último trimestre do ano passado, foi registrada uma retração de 13,8%, reflexo de uma base de comparação mais elevada devido à recuperação acelerada após as enchentes do final de 2024.



Essas informações fazem parte do Boletim Setorial divulgado recentemente pela Sefaz, com dados da Receita Estadual. O levantamento considera a movimentação de mercadorias sujeitas ao ICMS, com base nos documentos fiscais emitidos no Estado. A íntegra do boletim está disponível na revista RS360.

Entre os setores com maior destaque no período de 12 meses, está a indústria do tabaco, que apresentou aumento de 17,9% nas vendas, o que representa R$ 2,7 bilhões adicionais. Também se sobressaíram os eletroeletrônicos, com alta de 14% (mais de R$ 1,8 bilhão) e o setor de combustíveis, que teve incremento de 7% nas comercializações.



No que diz respeito aos investimentos em bens de capital, a perspectiva para os próximos meses é favorável. Segundo a Sefaz, apenas cinco dos 17 segmentos industriais analisados não registraram crescimento nesse tipo de investimento. O setor de combustíveis se destacou com aumento de 121% nos aportes em máquinas e equipamentos, somando mais de R$ 380 milhões. Já a indústria de papel teve crescimento de 112%, e a maior soma bruta de investimentos foi observada na indústria metalomecânica, com R$ 4,1 bilhões no período.



O comércio também apresentou desempenho positivo em março. De acordo com a Sefaz, o varejo gaúcho atingiu R$ 20,8 bilhões em vendas no mês, o maior volume de 2025, acumulando crescimento de 6% em 12 meses. O atacado movimentou R$ 18 bilhões e cresceu 4,5% no mesmo intervalo.

Créditos: Ascom/Sefaz