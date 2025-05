Parceria com Grupo Oscar impulsiona vendas de calçados da Ramarim

A parceria estratégica entre a fabricante de calçados Ramarim e o Grupo Oscar Calçados tem ganhado destaque no cenário varejista nacional, com resultados expressivos no segmento feminino. Atualmente, os sneakers casuais da Ramarim tiveram um aumento em 30% nas vendas em relação ao ano anterior nas lojas do grupo.

Com 186 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo 59 no Rio Grande do Sul, representadas pelas bandeiras Paquetá e Gaston, além de 4 plataformas de e-commerces, o Grupo tem se consolidado como um canal "omnichannel" para a Ramarim. A capilaridade da rede permite à marca alcançar diferentes perfis de consumidoras.



O desempenho positivo ocorre em um momento favorável de crescimento na indústria calçadista brasileira. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), a produção nacional em 2025 está projetada para atingir 904 milhões de pares, um aumento de cerca de 2% em relação ao ano anterior, superando os níveis pré-pandemia de 2019, quando foram produzidos 898 milhões de pares.



Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo mercado interno, que absorve mais de 85% das vendas da indústria calçadista nacional. Fatores como a queda na taxa de desemprego e o aumento da renda média do brasileiro têm favorecido o consumo, principalmente em itens ligados à moda.

"Buscamos uma evolução constante nos produtos, produzimos calçados sustentáveis, confortáveis e modernos, com matéria prima de muita qualidade. Hoje, o tênis é um dos produtos mais versáteis, e que pode ser usado em todas as ocasiões, pois é um produto que entrega muito conforto e estilo, afirma Nelson Rodolfo Magagnin, gerente de MKT do Grupo Ramarim"



De acordo com a Ramarim e o Grupo Oscar Calçados, essa parceria "é um exemplo de como a sinergia entre a indústria e o varejo, ao entender o comportamento do consumidor e oferecendo produtos de alto valor percebido, resulta não apenas em benefício para as empresas, mas contribui para a experiência final do cliente".