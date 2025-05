Lucro do BB cai 20,7% no 1º trimestre, para R$ 7,4 bilhões

O Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado de R$ 7,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma perda de 20,7% em relação ao ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (15).

Na comparação trimestral, o dado aponta para uma queda de 23% ante os R$ 9,58 bilhões registrados nos três meses até dezembro.

O BB destaca a queda na margem financeira bruta, que foi a R$ R$ 23,9 bilhões, como um dos principais componentes do resultado. O recuo de 7,2% na base anual foi influenciado "tanto pela elevação da taxa Selic quanto pelo aumento de volumes dos passivos e ativos", afirma a estatal, em nota.

O ROAE (retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido médio anualizado), indicador de rentabilidade do banco, foi a 16,7%, 0,49 ponto percentual abaixo do registrado há um ano e 0,416 menor do que em dezembro.

Já em relação à carteira de crédito expandida, houve crescimento de 14,4% em um ano, a R$ 1,27 trilhão. Na comparação trimestral, o avanço foi de 1,1%.

Para pessoas físicas, o montante concedido foi de R$ 335,8 bilhões, cerca de 6,6% a mais do que no mesmo período de 2024 e de 1,2% ante dezembro. O banco destaca o crescimento nas linhas de crédito consignado e não consignado, bem como o início das operações do novo consignado para trabalhadores CLT.

Nesta última modalidade de crédito, lançada em 21 de março deste ano pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram desembolsados R$ 3 bilhões pelo banco, com operações em mais de 4.700 municípios de todas as regiões do país.

A concessão de crédito para o agronegócio, carro-chefe do banco estatal, alcançou R$ 406,2 bilhões -crescimento de 9% em um ano e 2,1% no trimestre.

"Nos nove meses do plano da safra 24/25 (julho/24 a março/25), o Banco do Brasil desembolsou R$ 152,5 bilhões em crédito ao agronegócio. Ainda, há outros R$ 22 bilhões desembolsados na cadeia de valor do agro. Dessa maneira, em uma visão global, entre crédito e cadeia de valor, o BB desembolsou R$ 174,5 bilhões nos noves meses da safra 2024/2025", escreve a estatal em nota.

Já a carteira de pessoas jurídicas atingiu R$ 459,9 bilhões, alta de 22,24% ante 2024 e de 1,6% no trimestre.

O índice de inadimplência acima de 90 dias finalizou março em 3,86%, um aumento de 0,54 ponto percentual na comparação trimestral e 0,7 ponto na anual.

Em fato relevante, o BB também divulgou que decidiu pela suspensão das projeções corporativas para as linhas de custo do crédito, margem financeira bruta e lucro líquido ajustado para o exercício de 2025.