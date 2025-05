Americanas tem prejuízo de quase R$ 500 milhões no 1º trimestre

A Americanas divulgou na noite de quarta-feira (14) um prejuízo líquido de quase meio bilhão de reais, revertendo o lucro de R$ 453 milhões apurado nos primeiros três meses de 2024, de acordo com balanço financeiro apresentado ao mercado.

A varejista em recuperação judicial apresentou um prejuízo líquido de R$ 496 milhões entre janeiro e final de março, aponta seu relatório de resultados deste período período.

De acordo com a Americanas, a comparação ano a ano foi comprometida, principalmente, pela contabilização de R$ 1,3 bilhão em outras receitas no mesmo período do ano anterior, decorrentes da execução do plano de recuperação judicial da companhia.

O resultado no trimestre encerrado em março refletiu um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado negativo em R$ 20 milhões, ante um Ebitda positivo de R$243 milhões um ano antes.

A receita líquida da companhia recuou 17,4% na base anual, para R$ 3,06 bilhões, com o efeito do descasamento entre o mês da Páscoa em 2025 e 2024, que impactou as vendas no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.