25ª Fenarroz receberá comitiva da República Dominicana

A 25ª Fenarroz - Multifeira do Agronegócio receberá uma comitiva internacional composta por 16 integrantes da Federação Nacional de Produtores de Arroz da República Dominicana. Liderado pelo presidente da entidade, Marcelo Reyes, o grupo vem ao Brasil com o objetivo de estreitar laços com produtores nacionais, conhecer as inovações do setor e acompanhar as tendências e tecnologias aplicadas ao cultivo do arroz.

A República Dominicana está localizada no Caribe e possui uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes, o país tem o arroz como alimento base da dieta e como uma das principais culturas agrícolas nacionais. A produção de arroz é essencial para a segurança alimentar do país e envolve milhares de pequenos e médios produtores em todo o território dominicano.

Durante sua estadia, os visitantes participarão da programação do Espaço Agrotec, um dos destaques da Fenarroz. O Agrotec reúne instituições, especialistas e lideranças do agronegócio em uma série de seminários, palestras e painéis que abordam temas como sustentabilidade, inovação, tecnologia, gestão e segurança no campo. A presença da comitiva dominicana reforça o caráter internacional e técnico da feira, consolidando a Fenarroz como um dos principais eventos do setor no Brasil.