Economia circular do plástico desperdiçado pode movimentar até US$ 120 bilhões ao ano

Além de representar reflexos ambientais, o plástico descartado incorretamente significa perdas financeiras. Segundo o presidente e diretor-executivo da Alliance To End Plastic Waste (Aliança para Acabar com o Resíduo Plástico), Jacob Duer, estudos indicam que o valor desse material, que poderia ser reaproveitado, mas que acaba em locais indevidos, lixões ou queimado, chega a algo entre US$ 80 bilhões e US$ 120 bilhões por ano no mundo.

“Queremos que os resíduos que têm valor sejam recolhidos e reciclados para criar uma economia circular”, defende Duer. Porém, para isso ocorrer algumas mudanças precisam ser feitas. O dirigente lembra que cerca de 3 bilhões de seres humanos não têm acesso à coleta de lixo e não sabem o que fazer com os resíduos. Isso acaba causando enormes transtornos para a sociedade. “Já vimos muitas imagens terríveis que mostram 10 milhões de toneladas de plásticos chegando aos nossos oceanos todos os anos e precisamos acabar com isso”, sustenta Duer.

A diretora de economia circular da Braskem, Fabiana Quiroga, admite que o planeta se encontra diante de um cenário bastante desafiador quanto à escassez de recursos e às mudanças climáticas. Por esse motivo, ela considera essencial pensar de forma circular, com um consumo consciente e o descarte de forma adequada, com a possibilidade de reaproveitar o que seria resíduo como uma nova matéria-prima.

Já o diretor institucional do Instituto Recicleiros, Erich Burger Neto, reforça que a economia circular é formada por fases como consumo, descarte, pós-consumo e retorno do material para a indústria e hoje, no Brasil, há uma precariedade em toda essa cadeia. “Quando a gente vai para a prática, falta tudo, falta responsabilização, consciência, ação, investimento, uma série de coisas que só vão ser resolvidas se conseguirmos olhar para isso de uma maneira sistêmica”, aponta o diretor institucional do Instituto Recicleiros.

Por sua vez, a gerente de Assuntos Regulatórios e Sustentabilidade da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Camila Hubner, diz que a adoção da economia circular é algo que não tem mais volta e as ações nesse sentido precisam estar conectadas globalmente. Ela adianta que está se aguardando ansiosamente a publicação do decreto de logística reversa de embalagens plásticas no Brasil. O documento, de acordo com a integrante da Abiquim, abordará questões de governança, financiamento e metas de conteúdo reciclável.

A questão da economia circular foi um dos assuntos tratados nesta quinta-feira (15) durante o World Circular Economy Forum que ocorre no Cazoolo – laboratório de design de embalagens circulares da Braskem, em São Paulo. No encontro, o diretor de Sustentabilidade para a América Latina da Electrolux, João Zeni, ressaltou que as pesquisas com os consumidores apontam que as prioridades dos clientes ainda são preço, design e qualidade, antes da questão de o produto ser feito com um material reciclado ou não.

No entanto, Zeni vê a economia circular como uma oportunidade de negócio, especialmente, para o futuro. Ele antecipa que a expectativa é que novas legislações também devam seguir nessa direção. O executivo acrescenta que a Electrolux lançou recentemente a meta de até 2030 atingir 35% de conteúdo reciclável nos seus produtos, considerando plástico e aço.