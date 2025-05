Trump diz que Índia ofereceu zerar tarifas sobre bens americanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 15, que a Índia ofereceu zerar as tarifas sobre bens americanos, conforme os países continuam conversas bilaterais sobre o comércio. "Eles nos ofereceram um acordo em que basicamente estão dispostos a não nos cobrar nenhuma tarifa", disse o republicano a jornalistas , durante viagem ao Catar. Trump, porém, não deu detalhes sobre a oferta ou sobre as negociações em andamento.A Índia foi um dos primeiros países a iniciar negociações com os EUA e anunciou termos gerais para um acordo depois de uma visita do vice-presidente americano, JD Vance, mas não está claro o quão perto o país está de fechar um acordo.