Feira do Livro Reconstrói RS inicia nesta sexta-feira no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) promove a segunda edição da Feira do Livro Reconstrói RS, que volta a ser realizada nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), das 11h às 20h. Criado originalmente no mês de junho de 2024, logo após a tragédia climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul, o evento procura representar um espaço de auxílio para a reconstrução do mercado livreiro gaúcho, significativamente atingido pelas enchentes.



Durante a feira, o público poderá adquirir exemplares de obras literárias diretamente dos livreiros, editoras, autores e sebos que estarão presentes no local. Entre os cerca de 40 expositores, destacam-se nomes relevantes no cenário gaúcho, como Dublinense, Piu, Sulina, Zouk, Editora Projeto, L&PM, Leitura XXI, Libretos, Livraria Baleia, Beco dos Livros, Clareira, Livraria Isasul, Livraria Santos, Palavra Bordada e Paralelo 30.



A maior parte das atividades tem entrada gratuita, mediante a retirada de senhas distribuídas na recepção do Instituto Ling meia hora antes do seu início. A programação, que pretende atender a um público diversificado, inclui eventos como uma Oficina de Ilustração de Livros com Leo Silvestrin e uma mesa sobre fazer história em quadrinhos, com participação de Pablito Aguiar, Paula Mastroberti, Mireli Oliveira, Ana Luiza Koehler e Fabiano Denardin.

Durante todo o evento, o Instituto Ling será ponto de coleta de doações de livros que serão direcionados para a Beabah! Rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul. Segundo Carolina Rosado, gerente do Instituto Ling, a ideia é repetir o engajamento da feira realizada no ano passado que, mesmo vivendo a consternação provocada pelas enchentes, contou com a participação ativa de milhares de pessoas. Em 2024, mais de 10,4 mil pessoas circularam pela feira, comprando diretamente dos expositores e gerando mais de R$ 300 mil de faturamento direto para o setor. A iniciativa levou o Instituto Ling a ser agraciado com o título de “Amigo do Livro”, entregue pela Câmara Rio-Grandense do Livro.