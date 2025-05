Guarida promove encontro de capacitação para síndicos

Encontro tradicional na área de administração de condomínios, o Evento dos Síndicos 2025 acontece na próxima quinta-feira (22), no Salão de Atos da Pucrs. A estimativa é de que cerca de 400 pessoas, entre profissionais e interessados na área acompanhem as palestras da edição deste ano.

O objetivo do evento é proporcionar conteúdo para os desafios diários da função. De acordo com o diretor de Marketing da empresa, Fernando Faillace, neste ano as palestras abordarão temas fundamentais para a gestão condominial, como a interação do síndico com moradores e leis pertinentes à área, além de uma palestra motivacional com o campeão olímpico Paulão do Vôlei.



Em visita ao Jornal do Comércio, o executivo falou do crescimento do mercado condominial e da necessidade permanente de atualização. “O síndico desempenha diversos papéis, como psicólogo, na resolução de conflitos entre moradores ou com fornecedores e na administração e finanças. Nosso papel é dar apoio e conhecimento”, observou.



Prestes a completar 48 anos de trajetória no Rio Grande do Sul, a Guarida está em processo de expansão. Com cinco agências no Estado, sendo três em Porto Alegre e duas no Litoral Norte, onde administra 650 condomínios, abriu outras duas, uma em Florianópolis e Curitiba. Com a automação dos processos, a empresa também possui clientes em oito estados pelo país. “É uma quebra de barreiras, uma vez que para os serviços não precisa contato físico. Ao mesmo tempo, o cliente pode ser atendido por um dos funcionários.



A Guarida está entre as cinco maiores administradoras de condomínios do Brasil. Administra mais de 2,2 mil condomínios. A empresa está entre as marcas preferidas e mais lembradas por executivos no Rio Grande do Sul. O Grupo foi reconhecido, na categoria Imobiliária, pelo evento do Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio, em Porto Alegre. A empresa também recebeu reconhecimentos como Melhores Empresas para Trabalhar no RS, Brasil e América Latina do Great Place to Work Institute (GPTW), Top os Mind (Revista Amanhã), Top Ser Humano (ADVB) e Prêmio Responsabilidade Social (Assembleia Legislativa),



Confira a programação do Evento do Síndico 2025:



Data: 22 de maio, a partir das 18h

Local: Salão de Atos da Pucrs

Palestras:

Missão do Síndico: Conectando o Propósito e Gestão, com o professor Paulo César Silva

Leis e Convivências, com a advogada Mara Nóbrega, da Nobrega & Soares

Resiliência, liderança e superação, o Paulão do Vôlei

As inscrições podem ser feitas pelo página da empresa no Instagram.