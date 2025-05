Sebrae RS leva empresários gaúchos para NRA Show 2025, em Chicago

Dezesseis empresários gaúchos desembarcam nesta quarta-feira (14), em Chicago, para a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. O grupo integra missão do Sebrae RS no National Restaurant Association Show (NRA Show) 2025. A imersão tem como objetivo acelerar microempreendedores da cadeia produtiva de alimentos e bebidas que atuam no RS.

Leia também: Governo gaúcho apresenta oportunidades e potencialidades do Estado no RS Day

Realizado desde 1919, o NRA Show é considerado a principal vitrine de tendências, soluções, tecnologias, informações e categorias da indústria de restaurantes e serviços de alimentação fora do lar do mundo.



A imersão de sete dias envolve visitas técnicas exclusivas e programas guiados com tradução simultânea das palestras, workshop de troca de experiências, além de relacionamento com empreendedores de todo o mundo. A feira conta com cerca de 1,8 mil expositores e acontece de 15 a 21 de maio.



"É uma experiência que contribui para a atualização dos empresários sobre as principais tendências, tecnologias, inovações e modelos de negócio do setor. Todo esse conhecimento volta para o Estado, para ser implementado nas empresas participantes e disseminado em todo setor, por meio de palestras e material para estudo", explica o coordenador estadual de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS, Roger Klafke.



Confira, a seguir, os negócios que participam do evento junto com o Sebrae RS:



Wills Bar – Porto Alegre



Casa Di Pietro – Gramado



Olitécnica Sistemas – Caxias do Sul



Viela 18 Gastrobar – Porto Alegre



Suby Comércio de Alimentos – Bento Gonçalves



Cantina Pastaciutta – Porto Alegre e Gramado



Confeitaria Dolce Gusto – Bento Gonçalves



Restaurante Machry – Porto Alegre



Rapach Restaurante – Canoas



Baumbach Restaurante – Porto Alegre



Ponto Grill Restaurante – Porto Alegre



Bar do Tenis Restaurante – Porto Alegre



Di Paolo Restaurante – Porto Alegre