Leite comenta liberação de construção de complexo de data centers no RS

Fernanda Crancio, de Nova York, com agências

Em meio às agendas da missão empresarial nos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite comentou sobre a Portaria que reconhece solução da empresa Scala Data Center para a construção de um infraestrutura digital no município gaúcho de Eldorado do Sul. A autorização foi publicada nesta terça-feira (13) pelo Ministério de Minas e Energia (MME) no Diário Oficial da União.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, "o que está sendo liberado para a implantação desse parque de data centers (de até 5 gigawatts) é o equivalente a toda a energia do estado do Rio de Janeiro". Na sua avaliação, "se o Brasil encaminhar segurança e privacidade dos dados, que é uma tarefa que corresponde aqui ao Congresso Nacional e ao governo federal de encaminhar, para garantir a privacidade e a segurança dos dados, nós somos capazes de atrair investimentos robustos para que as grandes empresas de tecnologia coloquem esses dados a partir dos nossos data centers".

De acordo com a portaria, a proposta da Scala atende ao critério de mínimo custo global — considerando tanto o investimento nas instalações quanto os custos de perdas elétricas ao longo do tempo. Além disso, é compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos.

O novo empreendimento implantará 1,8 GW (gigawatts) de demanda de energia até 2033. A empresa já apresentou o potencial de expandir para até 5 GW em horizonte posterior – o que exigirá novos estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Ao alcançar o potencial final projetado de 5 GW, o projeto adicionará ao SIN demanda equivalente a aproximadamente 20% da carga máxima atualmente registrada pela Região Sul do país.



Após o reconhecimento do MME, a conexão à Rede Básica está sujeita à disponibilidade sistêmica e aos estudos específicos conduzidos por outros órgãos envolvidos no processo, como o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



A implantação do empreendimento no Rio Grande do Sul tem importância estratégica para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Com investimento inicial de R$ 3 bilhões, o Scala AI City pode gerar 3 mil novos empregos diretos e indiretos, segundo estimativas da empresa.