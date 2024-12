Porto Alegre segue no mapa dos data centers com operações no 4º Distrito

grandeza da "cidade dos data centers" em Eldorado do Sul Para que se tenha uma ideia da, a capacidade instalada já na primeira fase será sete vezes superior à atual capacidade dos data centers instalados em Porto Alegre atualmente. São oito operando ou em vias de instalação na Capital, e cinco deles ficam entre o 4º Distrito e o Centro Histórico, duas das regiões mais atingidas pela inundação. Entre as vocações apontadas na revitalização dessa região da Zona Norte está justamente a atração de data centers e empresas de tecnologia.

Ao menos para a Scala Data Centers, nem mesmo os três meses com a operação parada na sua instalação da avenida Pernambuco fizeram a empresa mudar a prioridade que dá à capital gaúcha. "Não vamos rever o investimento em Porto Alegre. Ele é estratégico. O que fizemos foi investir R$ 25 milhões para readequar as estruturas e recuperar as máquinas. É um data center com muito potencial de crescimento ainda", garante Luciano Fialho. Na Zona Norte da Capital, a Scala opera com uma capacidade de 5 MW destinados a armazenamento em nuvem. Hoje, 1 MW é utilizado.

Já a V.Tal, por meio da sua subsidiária na área de data centers, Tecto, estuda mudanças no seu plano de investimentos na Capital. Eram previstos R$ 250 milhões para erguer um data center com capacidade de processar 6 MW, na rua Frederico Mentz. Agora, conforme a assessoria de imprensa da empresa, estão sendo buscadas outras opções de áreas na cidade, fora da mancha de inundação. Não é descartado rever o valor a ser investido.

A região contará ainda, nos próximos anos, com o data center do Quântico, em Canoas. A estrutura, no Parque Canoas de Inovação, está em fase de implantação e deve ser inaugurada em 2025, a partir do investimento de R$ 400 milhões iniciado em 2022. Segundo a direção da empresa, a estrutura não foi atingida, tampouco os acessos ao local onde funcionará o datacenter, nas cheias. O novo empreendimento terá capacidade de processamento de 12 MW.

A posição do novo projeto de data centers é estratégica para a empresa e para o Estado. A futura conexão com o cabo submarino Malbec, que conecta São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, com previsão de passar pela Capital, oferece uma vantagem competitiva ímpar, como define a Scala. A localização assegura escalabilidade, alta resiliência e continuidade operacional.

Além do cabo submarino, também estão voltadas para o Litoral Norte e a Região Metropolitana as atenções em relação à geração de energia limpa para abastecer a operação. Hoje, há 658 MW em operação em parques eólicos entre as regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico. Há, no entanto, outros 1,4 mil MW em projetos eólicos onshore em fase de licenciamento e 13 mil MW em potencial em outros nove projetos offshore ao longo do Litoral Norte.

A cadeia de produção de equipamentos envolvidos no avanço energético gaúcho também vai além de Eldorado do Sul. A necessidade de aumento nos investimentos em infraestrutura na geração, transmissão e distribuição elétrica, tem em Gravataí, no outro lado da Região Metropolitana, um dos importantes atores deste mercado.

A WEG, com sua fábrica às margens da ERS-020, em Gravataí, investe a partir deste ano, com previsão de conclusão no último trimestre de 2026, R$ 128 milhões para aumentar a sua capacidade de produção de transformadores de potência para classes de tensão até 230 kV. A capacidade fabril aumentará e a área da fábrica terá ampliação de 7,3 mil metros quadrados. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a ampliação permitirá atender à demanda de concessionárias de energia elétrica no Brasil e em países vizinhos.

Por meio de nota, o diretor superintendente de tecnologia e desenvolvimento da WEG, Carlos Diether, diz que "com a transição energética e o crescimento em eletrificação, há uma necessidade crescente por transformadores e produtos digitais que otimizem as redes elétricas".

Desde o final do ano passado, a empresa projeta dobrar a sua capacidade de produção global de transformadores. A presença no Rio Grande do Sul da empresa multinacional que tem origem em Santa Catarina começou em 2007, com a compra da fábrica da antiga Trafo, criada em 1961 na cidade da Região Metropolitana.



O mapa dos data centers



* São 7 datacenters operando em Porto Alegre e um em projeto para ser erguido na cidade

* Um datacenter será inaugurado em Canoas em 2025

* Projeto de uma "cidade dos data centers" foi confirmado para Eldorado do Sul

Fonte: Data Center Map e Jornal do Comércio



O potencial de energia limpa



* São 658 MW em operação entre parques eólicos nas regiões Metropolitana e Litoral Norte

* São 1,4 mil MW em fase de licenciamento para projetos eólicos onshore entre as duas regiões

* São 13 mil MW em potencial em fase de estudos para projetos eólicos offshore na costa do Litoral Norte

Fonte Secretaria Estadual do Meio Ambeinte e Infraestrutura do RS