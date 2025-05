Randoncorp fecha primeiro trimestre de 2025 com receita líquida de R$ 3,2 bilhões

A Randoncorp fechou o primeiro trimestre de 2025 com crescimento na receita líquida consolidada, alcançando R$ 3,2 bilhões no período. O valor representa um aumento de 25,8% na comparação com os mesmos meses do ano passado. O EBITDA Ajustado da empresa chegou a R$ 425,1 milhões, alta de 22,5% em relação ao primeiro trimestre de 2024, com margem EBITDA Ajustada de 13,3%. Um dos destaques do período foi a ampliação da receita líquida da Randoncorp no segmento de peças de reposição, tanto para veículos leves como comerciais, que passou a representar a maior fatia: 45,7% do total.

As receitas internacionais, que contabilizam os valores registrados nas operações em outros países com as exportações de produtos a partir do Brasil, apresentaram avanço relevante de 99,4% com relação ao mesmo trimestre de 2024, totalizando US$ 184,5 milhões. Esse crescimento foi suportado, especialmente, pelas aquisições recentes de empresas no exterior, como Dacomsa, no México, EBS, no Reino Unido, e AXN, nos Estados Unidos.



No mercado doméstico, o momento é desafiador, especialmente, em razão da redução da demanda de produtos vinculados ao agronegócio. Já no contexto global, chama atenção às incertezas oriundas da guerra tarifária. “A boa demanda do mercado de reposição e a ampliação das nossas receitas internacionais foram fundamentais para mitigar impactos desse cenário macroeconômico desafiador do momento”, destaca o CFO da Randoncorp, Paulo Prignolato.