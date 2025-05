Itaú tem lucro líquido de R$ 11,128 bilhões no primeiro trimestre

O Itaú Unibanco teve um lucro líquido recorrente de R$ 11,128 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O número, divulgado nesta quinta-feira (8) pela instituição, é 13,9% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, e 2,2% acima do último trimestre de 2024.

O resultado veio acima da média esperada pelos analistas consultados pela Bloomberg, de R$ 10,99 bilhões.

A carteira de crédito do banco terminou março a R$ 1,38 trilhão, 13,2% acima do que no ano anterior e 1,7% abaixo do registrado em dezembro. Se destacam os crescimentos anuais de 16,7% em crédito imobiliário, 9,0% em veículos e 7,8% em crédito pessoal.

Um dos itens que puxou o resultado foi a margem financeira com clientes, que subiu 13,9% na comparação anual, impulsionado pelo efeito positivo do crescimento da carteira de crédito, da maior margem com passivos e de remuneração do capital do banco.

Já o índice de inadimplência acima de 90 dias caiu 0,4 ponto percentual na comparação anual, com destaque para pessoas físicas, que fechou o trimestre em 3,6%, o menor patamar da história do banco, com redução de 0,6 p.p. no ano.

O dado reflete a política do Itaú de não conceder crédito a clientes mais propensos a atrasar, trabalhando com classes mais altas.

A despesa com perda de crédito esperada somou R$ 9,5 bilhões no período, alta anual de 2,5% e queda trimestral de 0,7%.

"A solidez dos nossos indicadores financeiros demonstram o quanto o Itaú Unibanco está preparado e

forte para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades no curto e no longo prazo, gerando valor real para clientes, investidores e a economia brasileira", disse Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco, na divulgação do balanço.

O ROAE (retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido médio anualizado), indicador de rentabilidade do banco, foi a 22,5%, 0,6 ponto percentual acima do registrado há um ano e 0,4 ponto percentual maior que em dezembro.