Criação de linha aérea entre a Itália e o Rio Grande do Sul é "possível", diz embaixador da Itália

"A criação de uma rota aérea direta entre a Itália e o Rio Grande do Sul é possível provavelmente para o próximo ano. Temos dois voos diretos Roma/São Paulo e um direto Rio de Janeiro/Roma. Não é suficiente. São bem-vindas todas as iniciativas. O Brasil possui uma população de mais de 30 milhões ítalos-descendentes e existe uma margem para mais rotas aéreas". A análise foi feita pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que nesta quarta-feira (7) participou do Tá na Mesa da Federasul que abordou o tema "150 anos da Imigração Italiana". Cortese disse que está trabalhando também para a criação de uma rota direta entre Brasília e Roma.

Durante o Tá na Mesa, o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, disse que o embaixador italiano no Brasil está trabalhando incansavelmente na oferta de novos voos diretos. "Todo o Brasil precisa de mais linhas aéreas. Precisamos parar de pensar que o Brasil é apenas São Paulo e Rio de Janeiro", aponta. Caruso destaca que o Rio Grande do Sul precisa ser apresentado ao mundo. "Precisamos apresentar o Estado para que ele possa ser competitivo. Não podemos continuar no Rio Grande do Sul com esse isolacionismo involuntário. A economia gaúcha é muito importante e tem empresários como Clóvis Tramontina e Daniel Randon que estão trabalhando com a Câmara de Comércio Italiana para que o Rio Grande do Sul tenha uma rota direta com a Itália", acrescenta.

Sobre a construção da nova sede do Consulado da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso informa que as obras começam ainda este mês e deverão estar concluídas até o final do ano. A nova estrutura vai funcionar na avenida Loureiro da Silva, no bairro Cidade Baixa. O Embaixador da Itália no Brasil prometeu que estará presente na inauguração do consulado que deve ocorrer no primeiro semestre de 2026. Segundo Caruso, o principal objetivo para 2025 é troca da sede do consulado que hoje funciona na avenida José de Alencar, no bairro Menino Deus. "Queremos uma nova estrutura para atender à crescente demanda da comunidade italiana no Rio Grande do Sul", ressalta.