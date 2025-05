Com a presença do embaixador italiano, Comites/RS inaugura nova sede em Porto Alegre

Como parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a nova sede do Comitê dos Italianos no Exterior no Rio Grande do Sul (Comites-RS) foi inaugurada nesta quarta-feira (7) em Porto Alegre. O espaço funciona no Carlos Gomes Center, no bairro Três Figueiras. A solenidade contou com a presença do Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, do Cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e da presidente do Comites/RS, Cristina Mioranza. A cerimônia marcou o lançamento do livro "Andiamo Via", do escritor e cartunista Carlos Iotti, que participou de uma sessão de autógrafos. Cortese disse que estava muito feliz pela sede nova que vai servir para dar mais assistência a grande comunidade italiana no Rio Grande do Sul.

Com 500 metros quadrados e um auditório com capacidade para cerca de 50 pessoas, o espaço, localizado na cobertura, foi viabilizada pelo empresário Sérgio D'Agostin, patrono do Comitê. "A nossa sede será utilizada para a realização de eventos culturais e exposições para a comunidade", destaca Cristina Mioranza. Segundo ela, o espaço simboliza um avanço estrutural, e, principalmente, o compromisso com a promoção da cultura, da memória e interesses da comunidade italiana no Rio Grande do Sul.

"Nosso compromisso é atender ainda melhor a comunidade ítalo-gaúcha que se renova na medida em que a entidade conquista importantes melhorias em sua estrutura", explica a presidente do Comites/RS. Os atendimentos aos cidadãos italianos seguem sendo realizados por meio dos canais digitais da entidade pelo e-mail [email protected] ; no site www.comitesrs.com.br