Melnick e Dimas Construções fecham parceria em Florianópolis

A Melnick e a Dimas Construções, empresa com mais de 40 anos em projetos imobiliários em Santa Catarina, firmaram parceria para novas construções em Florianópolis (SC). A praia de Jurerê, um dos locais mais valorizados de Florianópolis, será o destino de uma nova construção mista com mall e residencial de altíssimo padrão com bilhões de valor geral de venda (VGV).

O projeto prevê um residencial à beira-mar com infraestrutura completa que atenda aos moradores todos os meses do ano. Com. Junto à área residencial,. A previsão de início das vendas será 2027.O projeto conta com um terceiro parceiro, a HSH Empreendimentos, atuante no segmento de incorporação imobiliária e geração de energia há mais de 40 anos. Em dezembro de 2024, a Melnick anunciou sua chegada ao estado com a construção do complexo Tempo, em parceria com a Müze."Estamos focados em consolidar nossa presença em Santa Catarina com grandes projetos, apresentando ao público a qualidade que consagrou a Melnick no altíssimo padrão no Rio Grande do Sul. A união de esforços para este projeto nos levou até a HSH Empreendimentos e a Dimas Construções, empresas com princípios e valores de atendimento ao cliente e legado para as cidades onde atuam, similares aos nossos", contextualiza Leandro Melnick, CEO da Melnick, por meio da assessoria de imprensa.“O ponto de partida de todos os nossos projetos é o legado que entregamos sempre para tornar a nossa cidade melhor para quem vive aqui. Para este empreendimento em Jurerê, encontramos na Melnick o parceiro ideal, com experiência nos segmentos de alto padrão e luxo, e na HSH uma empresa com valores e propósitos semelhantes aos nossos. A parceria busca atender um público exigente, que vem para Florianópolis à procura de qualidade de vida e proximidade com a natureza", diz Daniel Dimas, CEO da Dimas Construções.