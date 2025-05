Panvel chega a 100 lojas em Santa Catarina com plano de expansão

Uma das maiores redes de farmácia do Sul do Brasil reforça a posição em Santa Catarina. A gaúcha Panvel chegou a 100 lojas no estado vizinho. Foram duas novas unidades, desta vez em Blumenau (décimo ponto) e São José (segunda), na Grande Florianópolis.

Com mais um ponto aberto no Paraná, a rede chega a 644 unidades na largada de maio, pela contagem da coluna Minuto Varejo, com dados da companhia. Em dezembro de 2024, eram 631 unidades.

Segundo a rede, a primeira loja da marca foi aberta em em 1983, em Florianópolis. Hoje são 30 cidades com farmácias da rede, somando mais de 1,3 mil funcionários.



Em Blumenau, a unidade fica na BR-470, 3000, bairro Salto Norte. Em São José, a loja é na rua Irmãos Vieira 11, no bairro Campinas. Também teve loja nova em Campo Mourão, no Paraná, no mês passado.

Com a expansão, a rede chega a 13 novas farmácias em 2025.

Desde janeiro, a marca chegou também à avenida Paulista, em São Paulo, Panambi, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Cruz Alta, Porto Alegre (duas lojas) e Carazinho, no Rio Grande do Sul (RS), e Araucária, Toledo e Campo Mourão, no Paraná (PR). Agora são 416 no RS, 115 no PR, 100 em SC e 13 em SP.