Jornal do Comércio participa de Congresso Mundial de Jornalismo na Polônia

Jornal do Comércio é um dos representantes do Brasil no evento da WAN-IFRA - World Association of News Publishers (Associação Mundial de Editores de Notícias), em Cracóvia, na Polônia. O Congresso Mundial de Jornalismo começou no domingo, 4 de maio, e terminou nesta terça-feira (6).

diretora de Projetos, Stefania Jarros Tumelero uso da Inteligência Artificial; foco na estratégica e conexão com o público. , integrante da quarta geração da família fundadora da publicação é a representante do JC. Stefania desta três temas que se destacaram nas discussões: o

"Ficou claro que a conexão entre as pessoas continua sendo essencial, com as publicações apostando cada vez mais na personalização", observa a executiva. "Conectar-se bem gera entendimento, e o entendimento permite personalizar o que se entrega ao público", completa.

A diretora de Projetos, Stefania Jarros Tumelero, integrante da quarta geração da família fundadora da publicação é a representante do JC no evento Arquivo pessoal/JC

O presidente executivo da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), Marcelo Rech, observa que o JC é um dos quatro veículos brasileiros que estiveram presentes no evento. "Isso mostra a preocupação com a constante renovação e a qualidade de um jornal com a tradição e a credibilidade do Jornal do Comércio", declarou Rech.