Alckmin afirma que aumento tarifário dos EUA tende a beneficiar a agricultura no Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o aumento tarifário que vem sendo imposto ao mundo pelo governo norte-americano de Donald Trump tende a beneficiar o agronegócio brasileiro. Ele reforçou que o Brasil permanece disposto a dialogar e negociar com os Estados Unidos durante sua fala inicial em uma reunião-almoço para falar sobre a Guerra Tarifária e os impactos no comércio brasileiro promovida pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).



"Resumindo: é diálogo e aproveitar novas oportunidades. Esse aumento tarifário vai beneficiar a agricultura. Nós temos um agronegócio muito exportador e muito forte, muito competitivo. Ele ajuda o agronegócio. E nós precisamos estar atentos na indústria", apontou Alckmin.

Aos parlamentares, ele apresentou um quadro reforçando que os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com o mundo, mas com o Brasil a posição é de superávit.



Além disso, ele voltou a mencionar que, dos dez produtos mais importados pelo Brasil dos Estados Unidos, oito têm tarifa zerada.



"É importante essa relação com os Estados Unidos, que é o que a gente tem procurado atuar, mostrando que com o Brasil não há nenhum déficit. O Brasil não é problema, e teremos oportunidades de complementaridade econômica em outras áreas", reforçou Alckmin.