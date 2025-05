Bolsas de NY fecham em queda antes do Fed e com Trump; Berkshire cai com saída de Buffett

As bolsas de Nova York encerraram em queda o pregão desta segunda-feira (5), perdendo força no fim do dia, refletindo a cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), marcada para a quarta-feira. A temporada de balanços e as incertezas em torno de acordos comerciais também influenciaram o sentimento do mercado.



O Dow Jones caiu 0,24%, aos 41.218,83 pontos, o S&P 500 recuou 0,64%, a 5.650,38 pontos, e o Nasdaq teve queda de 0,74%, aos 17.844,24 pontos. Os dados são preliminares.



Os índices iniciaram o dia em queda, mas chegaram a se recuperar após indicadores econômicos amenizarem os temores de uma recessão nos EUA. Declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, também buscaram acalmar os mercados após o anúncio de novas tarifas comerciais por Trump. O alívio, no entanto, não foi suficiente para sustentar a melhora no fim do dia.



No cenário corporativo, o setor de entretenimento teve desempenho fraco, as ações da Netflix caíram quase 2%, enquanto a Warner Bros (1,99%) e Paramount (1,57%) também recuaram. A Comcast ficou praticamente estável (-0,03%).



A Berkshire Hathaway classe A caiu 5,0% após Warren Buffett anunciar que deixará o cargo de CEO. Já a Tyson Foods recuou 7,8% após divulgar resultados trimestrais.



No setor de energia, Chevron (-2,2%) e Exxon Mobil (-2,8%) caíram cerca com a pressão dos preços do petróleo. Por outro lado, a Newmont Mining subiu 2,9%, acompanhando a valorização do ouro. A Strategy caiu 1,99%, em linha com a correção recente no preço do bitcoin.



No radar dos investidores, além da decisão do Fed, seguem os desdobramentos da guerra comercial. O governo americano afirmou estar próximo de firmar acordos com vários países, "exceto a China", e a Casa Branca ponderou que ainda não há decisão final sobre novas tarifas anunciadas por Donald Trump no fim de semana.