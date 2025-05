João Marcelo Dumoncel é o novo CEO da 3tentos

A 3tentos Agroindustrial, uma das líderes do agronegócio no País, elegeu um novo conselho de administração. João Marcelo Dumoncel, um dos fundadores da empresa, deixa o cargo de diretor vice-presidente de operações (COO) e passa a ocupar a posição de diretor-presidente (CEO) e de relações com investidores da 3tentos.

A assembleia que aprovou o nome de João Marcelo foi realizada no dia 22 de abril. O novo conselho de administração passa a ser presidido por Luiz Osório Dumoncel, até então vice-presidente da empresa. Além de João Marcelo Dumoncel e Luiz Osório Dumoncel, foram eleitos ainda como conselheiros Ademar Schardong, Daniel Pires Carneiro, João Marcelo Dumoncel, Jorge Luis Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Salles Fusco Piccini. Na sequência, o Conselho de Administração aprovou a composição da nova Diretoria Estatutária, que tem como objetivo apoiar o crescimento da Companhia.

Luiz Osório Dumoncel deixou o cargo de diretor-presidente e de Relações com Investidores da Companhia para assumir a posição de diretor vice-presidente Executivo "Executive Chairman", em que permanece na diretoria da companhia a frente das diretorias do Financeiro, RH e Relações Institucionais. O cargo de diretor vice-presidente de Operações (COO) passa a ser ocupado por Luiz Augusto Utzig Dumoncel, presente na companhia desde 2014 e que liderava a diretoria de Commoditieis. Com isso, Thiago Eisele Milani passa a liderar a Diretoria de Commodities, responsável pela área de trading da 3tentos desde 2023.

Segundo João Marcelo Dumoncel, a nova estrutura do Conselho de Administração e Diretoria Executiva visa apoiar o novo ciclo de crescimento da 3tentos. "Entendemos essas mudanças como uma evolução natural para o fortalecimento da governança da Companhia, acompanhando o nosso ritmo de expansão das operações", destaca o novo diretor-presidente da 3tentos, em nota divulgada pela empresa.

Com 30 anos de existência, completados neste ano de 2025, a 3Tentos é uma das líderes do agronegócio brasileiro. Em 2021, realizou um IPO e iniciou a expansão dos seus negócios para o Centro-Oeste. Nesse período, mais do que dobrou sua receita líquida, passando de R$ 5,3 bilhões (2021) para R$ 12,8 bilhões em 2024.

A 3tentos é uma empresa familiar, com 30 anos de operação, que atua com soluções para o agricultor, com oferta de produtos no varejo de insumos agrícolas, grãos e indústria. Atualmente, a empresa possui uma carteira de cerca de 24 mil produtores rurais. Os produtores são responsáveis por fornecer a matéria prima para as indústrias da 3tentos que transformam a soja em óleo, farelo e Biodiesel. Além de fornecer insumos e adquirir a produção, a 3tentos oferece treinamentos, consultorias e serviços técnicos aos produtores.

Composição da Diretoria Executiva da 3tentos

- João Marcelo Dumoncel, Diretor Presidente e de Relações com Investidores

- Luiz Osório Dumoncel, Diretor Vice-Presidente Executivo “Executive Chairman”

- Luiz Augusto Utzig Dumoncel, Diretor Vice-Presidente de Operações

- Cristiano Machado Costa, Diretor Financeiro

- Eduardo Augusto Pereira de Menezes Filho, Diretor Comercial

- Benhur Vione, Diretor de Insumos

- Alan Eneas Araldi, Diretor de Marketing

- Leandro Carlos Carbone, Diretor Industrial

- Luiz Pedro Dumoncel, Diretor de Serviços Financeiros

- Marcelo Dumoncel Tagliari, Diretor Administrativo

- Misiara de Alcântara, Diretora de RH

- Thiago Eisele Milani, Diretor de Commodities