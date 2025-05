Leilão da Caixa Econômica Federal tem imóveis a partir de R$ 46 mil

A Caixa Econômica Federal realizará nos dias 14, 21 e 29 maio e 5 junho, leilões com mais de mil imóveis em diversos estados do Brasil, com lances a partir de R$ 46 mil. A leiloeira intermediária é a plataforma Fidalgo Leilões, onde os lances devem ser apresentados. No site, é preciso rolar a página inicial para procurar os dois editais referentes ao banco - o 0017/0225 e o 0019/0225. O interessado também deve fazer um cadastro prévio no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa para gerar o boleto de pagamento. A Caixa afirma que não envia diretamente o boleto das propostas, e que o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.

O imóvel de menor valor encontrado é um terreno de 250 metros quadrados na cidade de Piripiri (Piauí), que começa custando R$ 46 mil. Já o de maior valor é um galpão de 3.390 metros quadrados no Morro da Fumaça, em Santa Catarina, com um lance inicial de mais de R$ 4 milhões. No estado de São Paulo, existem imóveis leiloados na capital, na região metropolitana, no interior e no litoral. Alguns exemplos são Águas de Lindoia, Bauru, Campinas, Cotia, Guarujá, Marília, Jandira, Jundiaí, Osasco e Ourinhos.

Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, que estarão detalhadas no anúncio do imóvel no dia do leilão. Admitem-se lances para pagamento à vista, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou com financiamento na modalidade Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) concedido pela Caixa. O termo de arrematação deve ser assinado em um prazo de 24 horas após a realização da sessão. Existe também uma comissão de 5%, não inclusa no lance, que é paga pelo arrematante no dia do leilão.

Como participar do leilão da Caixa

- O participante precisa realizar um cadastro na plataforma Fidalgo Leilões. No momento de escolher um login, é importante não fornecer nenhum dado como e-mail ou nome completo, já que se trata de uma informação que ficará visível a outros usuários.

- Acesse o site www.fidalgoleiloes.com.br;

- Clique em "Cadastre-se";

- Escolha o perfil "pessoa física" ou "pessoa jurídica";

- Preencha os dados e insira os arquivos necessários;

- Aceite o termo de adesão e salve o cadastro.

- Será preciso aguardar a análise dos dados por parte do leiloeiro, que deverá enviar um e-mail de confirmação ao usuário cadastrado. Após esse período, será possível habilitar-se para participar do leilão.

- Na página inicial da Fidalgo Leilões, encontre os editais 0017/0225 (https://www.fidalgoleiloes.com.br/leilao.php?idLeilao=3309) e 0019/0225 (https://www.fidalgoleiloes.com.br/leilao.php?idLeilao=3322);

- Acesse "Habilite-se aqui" ou "Habilite-se para o leilão";

- Leia o edital e clique em "Aceitar e enviar";

- Receba o e-mail com instruções para se cadastrar no site da Caixa.

- Quando estiver habilitado, o usuário poderá acessar o "Auditório virtual" de ambos os editais, escolher os lotes desejados e clicar em "Enviar lance", atentando-se ao valor do lance inicial, do lance atual e ao incremento mínimo necessário.