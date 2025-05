Empresas perderam mais de R$ 20 bilhões na tragédia climática

Ana Esteves, especial para o JC



“Eu nunca estive numa guerra, mas acredito que o cenário seja bem parecido. A única vontade que eu tinha era de chorar." O sentimento do empresário do Quarto Distrito de Porto Alegre Thalisson Terras Spessatto dura até hoje, um ano após a tragédia da enchente, como um trauma para ele e, apesar de vivências diferentes, para todos os gaúchos. O cenário da maior catástrofe climática vivida por esses pagos não se apagará da memória. A dor e a tristeza das perdas durarão para sempre, junto com o medo de que aconteça novamente.

O impacto econômico da enchente foi gigantesco: conforme dados da Fecomércio-RS, as perdas empresariais provocadas por danos patrimoniais foram estimadas em R$ 20 bilhões, fato que culminou com o fechamento de empresas na área afetada, como indica o nível 10% menor de estabelecimentos que haviam emitido notas fiscais eletrônicas em novembro na área inundada, segundo dados do boletim da Receita Estadual.

Informações do relatório completo de extinção de empresas no Estado, divulgado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul, mostram que, em 2024, no segmento de comércio, se extinguiram 18.241 empresas e, na indústria, foram 6.493. Em 2023, as extinções no comércio foram de 6.680 e na indústria foram 2.735. Os dados de 2022 apontam que no comércio fecharam as portas 5.325 empresas e na indústria, 2.129.

Diante da extensão da área afetada pelas águas, a interrupção do fluxo de atividade e as dinâmicas de reativação distintas em diferentes locais impuseram grandes perdas de faturamento. “Em um contexto da falta de medidas mais abrangentes para empresas fora da área de inundação, a maior parte das empresas tiveram na descapitalização, dos negócios e dos sócios, a principal forma de enfrentar as dificuldades impostas pela tragédia. Ou seja, os impactos foram sem precedentes, e as sequelas sobre nossa estrutura produtiva e capacidade de investimento também”, diz o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

As enchentes atingiram fortemente os principais centros econômicos do Estado, com oito dos dez municípios com as maiores economias do Rio Grande do Sul tendo ficado em estado de calamidade pública. "A dimensão fica evidente quando se observa que os 95 municípios em calamidade, mesmo representando menos de 20% de todos municípios, respondiam por mais metade da economia gaúcha (53,8% do PIB) e mais de 60% do setor de serviços (61,4%), que inclui o comércio”, afirma o presidente da Fecomércio-RS.

Segundo ele, para entender o cenário presente é preciso de duas lentes: a da atividade econômica e dos impactos na estrutura produtiva. Se os dados agregados da atividade econômica são positivos e mostram, além da sustentação da agropecuária, o movimento da reconstrução, por outro lado, a abertura dos resultados do comércio, pelas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra uma dinâmica heterogênea que marcou 2024. “Houve crescimento extraordinário do comércio gaúcho (+9,3% RS; +3,7% Brasil), que respondeu à injeção de recursos e à necessidade imediata de recomposição de itens urgentes, e o desempenho muito fraco dos serviços (-7,3% RS; +3,1% Brasil), ainda em patamar muito baixo e distante de recuperar o nível pré-enchente”, afirma Bohn.

Essa heterogeneidade no fluxo de recuperação entre os setores também é verificada entre as empresas de cada segmento e entre as regiões do Estado, o que leva ao questionamento de quanto a estrutura produtiva segue impactada pela tragédia.

No setor industrial, o efeito da enchente histórica foi muito significativo e atingiu 63% das

empresas no pior momento. Essa situação gerou perdas significativas em empregos, arrecadação de impostos e produção. “Apesar dos esforços e já de alguns resultados positivos, muitos negócios ainda lutam para retomar operações normais. As empresas necessitam de crédito e apoio para regularização de questões tributárias”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier.

Um estudo realizado pela Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs revela que nos municípios afetados – em estado de calamidade pública ou situação de emergência – estavam localizadas 47 mil do total de 51 mil indústrias e que empregavam 813 mil pessoas.