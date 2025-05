Com foco no resultado dos negócios, JC lança podcast Margem de Lucro

O Jornal do Comércio está lançando um podcast que tem como diferencial o foco no resultado dos negócios, como já sinaliza seu nome: Margem de Lucro. O novo JCast promoverá bate-papos de alto nível sobre o universo da gestão empresarial, reunindo empresários e executivos com trajetória de sucesso. Entre os convidados da primeira temporada estão nomes como Márcio Callage (CMO da Vulcabras), Paulo Geremia (fundador do Di Paolo) e Márcio Coelho (CEO do Brivia_Group). O primeiro episódio, com Callage, será exibido no dia 7 de maio, podendo ser acessado nos canais do Jornal do Comércio. O CMO detalha o processo de construção de marca da Olympikus e o que essa jornada agregou de resultado ao negócio. O podcast tem a curadoria da Frattini, consultoria empresarial com 25 anos de trajetória e que já auxiliou centenas de organizações em seus desafios — da expansão à superação da crise. Cada episódio contará com a presença de um consultor e um convidado, além do mediador: Rafael Codonho, sócio-diretor executivo da Critério – Resultado em Opinião Pública, empresa especializada em gestão estratégica de reputação. "Mais do que conhecer a trajetória de empresários, o foco estará na dimensão do resultado, com um viés prático. As lições virão de quem sabe fazer — e mostrou isso na vida real", afirma Nedimar Frattini, CEO da Frattini. "Nosso objetivo é fazer uma conversa mais fluida e espontânea, buscando conectar as visões e experiências de quem participa do programa. Sem muito espaço para teoria", complementa Codonho.Para Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, a novidade se conecta ao propósito do JC. "Faz parte da nossa vocação tratar sobre empreendedorismo e negócios, remontando à nossa origem, há mais de nove décadas. O Margem de Lucro agrega uma nova camada de discussão, levando conhecimento prático para quem tem o desafio de empreendedor e liderar negócios", reflete. O podcast tem o apoio da Calçados Conforto, Fundação Proamb e Mônaco Atacado, com produção da Prohub.