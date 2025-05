Alta no saldo de empregos formais no 1º trimestre anima governo do RS

Em clima de reconstrução, o governo do Rio Grande do Sul celebra as 66.490 vagas de carteira assinada geradas de janeiro a março de 2025, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Esse saldo chama atenção, visto que, em três meses, os números superam todo o ano de 2024, quando 63.404 postos de trabalhos formais foram criados.





"Esses números representam 3.086 postos de trabalho a mais que todo ano de 2024, só nesses três meses. Foi um esforço de reconstrução, teve auxílio do governo federal, mas foi um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e das políticas públicas de capacitação que implementamos", afirma Sossella.



O secretário também se mostrou otimista para o futuro, e espera que mais vagas sejam criadas ainda neste ano através de políticas públicas.



"Esses números vão crescer ainda mais. Acreditamos que ainda está faltando mão de obra, são 288 mil gaúchos desempregados. Estamos desenvolvendo novas iniciativas de capacitação, que envolvem bolsas para quem está se capacitando, que pretendemos lançar em meados do mês de maio, e vamos entrar em contato com as prefeituras e perguntar qual tipo de mão de obra está faltando nas cidades", enfatizou.



