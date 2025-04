RS cria 8,9 mil empregos formais em março

O Rio Grande do Sul bateu recorde de carteiras de trabalho assinadas em março de 2025: 2.900.445, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela FGTAS, nesta quarta-feira (30). É a primeira vez que o Estado ultrapassa a marca de mais de 2,9 milhões de empregos.

Em março, o Rio Grande do Sul contabilizou 153.585 admissões e 144.625 desligamentos, totalizando saldo de 8.960 postos de trabalho. A indústria e o setor de serviços registraram os maiores saldos no período (6.273 e 5.896, respectivamente), seguidos pelo comércio (1.200) e pela construção (439). Apenas a agropecuária teve desempenho negativo (- 4.848).



Já no 1° trimestre de 2025, o Rio Grande do Sul contabilizou 487.290 admissões e 420.800 desligamentos, totalizando saldo de 66.490 postos de trabalho. É o 3° maior saldo registrado no País, ficando atrás apenas de São Paulo (209.656) e Minas Gerais (75.896).



Todos os setores tiveram saldo positivo no trimestre. A indústria foi o setor com maior saldo em termos absolutos (31.445), enquanto serviços foi o segundo (22.445). Em termos percentuais, foi a agropecuária (8,3%) e, depois, a indústria

(4,35%).

Os municípios que obtiveram os maiores saldos em março foram

- Porto Alegre (2.650)

- Santa Cruz do Sul (1.275)

- Venâncio Aires (1.240)

- Passo Fundo (609)

- Gravataí (457)

- Novo Hamburgo (445)

- Canoas (409)

- Cachoeirinha (404)

- Santa Maria (360)

- Lajeado (287)