Gramado Summit 2025 projeta receber público recorde

Entre os dias 4 e 6 de junho, a Serra Gaúcha receberá mais uma edição da Gramado Summit , um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina. Com previsão de público de 20 mil pessoas, aumento de 30% em relação à edição de 2024, o festival oferecerá para novos empreendedores a oportunidade de trocar ideias e absorver conhecimento de especialistas em empreendedorismo, inovação e marketing. Luiza Trajano, Flávia Alessandra, Rodrigo Faro e Naldo Benny são alguns dos quase 300 palestrantes confirmados.

Assim como em edições anteriores, a Gramado Summit 2025 será realizada no Serra Park, em Gramado, em um terreno de 24 mil m². O evento contará com uma estrutura de 12 palcos, com destaque para a Arena Magalu, que tem capacidade para receber até 3 mil pessoas. Além disso, o público terá acesso a áreas de alimentação, estandes interativos e espaços para descanso e para trabalho.

Uma das novidades da edição de 2025 do festival é a Gramado Summit Experience, programa que oferece acesso a conteúdos aprofundados e conexões estratégicas para um grupo seleto de 100 empreendedores. Através de uma experiência imersiva, os participantes poderão conhecer os bastidores do evento e também ter contato direto com palestrantes durante um happy hour (no dia 6, data de encerramento da Gramado Summit deste ano).

Em visita ao Jornal do Comércio na última quarta-feira (30), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, destacou que a realização do evento permite que a cidade gaúcha considere a inovação como alternativa econômica.

“A economia do turismo de Gramado já passou por diferentes eras, como a da malha, do móvel e do chocolate. Hoje, estamos chegando em um momento em que talvez o grande apoio à matriz do turismo seja a inovação. Isso porque Gramado é uma cidade com uma qualidade de vida muito grande e que, por ser pequena, tem uma capacidade de testar absolutamente tudo”, explica Rossi.

O CEO da Gramado Summit acredita que o evento se beneficia de ter como sede uma cidade turística. “Como Gramado naturalmente atrai turistas, muitas vezes vemos visitantes marcarem férias em uma data próxima ao período do evento, justamente para conseguirem passar um tempo maior na cidade”, comenta. Segundo Rossi, a cidade gaúcha “está respirando” junto com o festival, à medida que a prefeitura concede à organização do evento a utilização de alguns espaços públicos.

Ele também mencionou a intenção de realizar a edição de 2026 do evento entre 6 e 8 de maio.