Marinho: quem sabe BC possa 'tirar pé do freio' e liberar economia para funcionar melhor

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, (30), que já havia "preparado o espírito" para o número do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de março, que foi o segundo pior para o mês desde o início da série histórica, em 2020. O saldo de empregos formais foi de 71.576 vagas.



Com a criação de postos aquém do esperado, Marinho disse que está na hora de o Banco Central parar de falar em aumento da taxa Selic e começar a tratar de uma redução dos juros."Quem sabe eles possam com isso tirar o pé do freio e liberar a economia para funcionar melhor. Está na hora de parar de falar em aumentar a Selic e começar a falar em reduzir Selic", disse Marinho, em entrevista coletiva sobre os dados de março.



Na avaliação de Marinho, o número excepcional de vagas criadas em fevereiro, com 437.111, já havia antecipado uma geração de postos que em outros anos ocorreu em março.