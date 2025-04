Preços dos combustíveis terminam abril em queda, segundo IPTL

Depois de permanecerem estáveis em março, os preços dos combustíveis no Brasil fecharam abril em queda, com destaque para o diesel, tanto o comum como o menos poluente, S-10. Essa mudança foi consequência das duas reduções feitas pela Petrobras nos dias 1º (-4,6%) e 18 de abril (-3,3%).

Com isso, o bolso do consumidor sentiu em abril um ligeiro alívio, com a queda de 1,85% no preço do diesel comum e de 1,83% no S-10, registrando média de R$ 6,38 e R$ 6,44, respectivamente, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

"As quedas nos preços do diesel em abril são reflexos diretos dos dois reajustes para baixo realizados pela Petrobras ao longo do mês. Esses movimentos no preço de venda ajudaram a diminuir os valores praticados nos postos, e também criaram um cenário de maior competitividade para o combustível", disse em nota o diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.



A maior queda do diesel comum foi registrada no Centro-Oeste, de 2,57%, resultando em R$ 6,45 por litro. Enquanto isso, o S-10 teve seu maior recuo no Sul, de 2,35%, com preço médio de R$ 6,23 por litro. O valor mais baixo para o diesel comum também foi registrado no Sul, R$ 6,18, após queda de 2,37%, segundo o IPTL.



Os preços de diesel comum e S-10 mais altos do País em abril foram registrados no Norte, onde custaram, em média, R$ 6,95, mesmo após baixa de 1,70%, e R$ 6,85, após queda de 1,15%, respectivamente.



No levantamento por Estados, o IPTL constatou que a maior média para o diesel comum em abril foi registrada no Acre, de R$ 7,83, mesmo após uma redução de 0,25% ante março. Já o Paraná aparece como o Estado onde o motorista encontrou o litro do diesel mais em conta em abril, a R$ 6,16, após baixa de 2,53% ante o mês anterior. O Ceará, por sua vez, apresentou a redução mais significativa do país, de 3,29%, sendo comercializado a R$ 6,47.



Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado em abril também foi do Acre, de R$ 7,85, após uma alta de 0,25% ante março. Em Pernambuco foi identificado o menor preço médio do mês: R$ 6,16, após redução de 3,30% no valor do combustível no Estado, a maior entre Estados do país no período. Nenhum Estado apresentou alta para qualquer tipo de diesel em abril na comparação com março.





Gasolina e etanol

fechou o mês passado em queda de 0,46%, cotada em média a R$ 6,46 o litro. O etanol, por sua vez, recuou 0,67%, para média de R$ 4,48 o litro nos postos de abastecimento.



"Após os preços dos combustíveis se estabilizarem em março, o mês de abril marcou uma queda nos valores médios, impulsionada pelo aumento da oferta de etanol com o avanço da safra e também pelas recentes reduções no preço do diesel anunciadas pela Petrobras, que ajudaram a criar um ambiente de maior competitividade e favoreceram a redução nos preços de combustíveis de forma geral. Ademais, a expectativa de mudanças na política de mistura de etanol à gasolina contribuiu para aumentar a oferta e favorecer um cenário de preços mais competitivos", avaliou Mascarenhas.



Regionalmente, o cenário também foi de queda. Apenas a região Norte registrou aumento no etanol, de 0,19%, com preço médio de R$ 5,24, o preço mais caro entre todas as regiões. Já o Centro-Oeste se destacou como a região com a maior queda no período para o etanol, de 1,78%, já que o biocombustível teve preço médio de R$ 4,41 na região em abril. O menor preço médio para o etanol foi o do Sudeste, de R$ 4,38, após uma queda de 0,68% na comparação com março.



O Centro-Oeste, juntamente com o Nordeste, também apresentou a maior queda no período para a gasolina: ambas as regiões viram o etanol ficar 0,76% mais barato em abril, com preços médios de R$ 6,50 e R$ 6,55, respectivamente. O Norte, mais uma vez, apresentou a gasolina mais cara: R$ 6,93, mesmo após uma queda de 0,43%. Com a gasolina a preço médio de R$ 6,31, o Sudeste ficou em primeiro lugar no ranking de regiões com a gasolina mais competitiva.



Na análise por Estados, o etanol apresentou sua maior alta do período no Estado do Piauí, onde passou a custar R$ 5,07, após alta de 1,81%. O Estado com o etanol mais em conta para o motorista no período foi São Paulo, onde o preço médio registrado foi de R$ 4,24, após queda de 0,93%. Goiás apresentou a maior queda para o biocombustível em abril, de 2,44%, recuando ao preço médio de R$ 4,39. Já o etanol mais caro em abril foi o do Amapá, com valor médio de R$ 5,81.



O Ceará foi o único Estado a registrar aumento para a gasolina no período: de 0,45%, chegando ao preço médio de R$ 6,75. A maior queda da gasolina entre Estados, de 2,11%, ocorreu no Rio Grande do Norte, que registrou média de R$ 6,51. São Paulo teve a gasolina mais em conta: R$ 6,25, após recuo de 0,32% observado na comparação com março. Mesmo registrando queda de 0,13%, o Acre seguiu como Estado com a gasolina mais cara do Brasil em abril, com preço médio de R$ 7,61.



"A gasolina se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil em abril, principalmente para quem abastece nas regiões Norte, Nordeste e Sul. Entretanto, é importante ressaltar que o etanol traz mais benefícios ambientais, uma vez que emite menos poluentes, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e de baixo carbono", explicou Mascarenhas.