Complexo industrial da Paquetá recebe proposta de R$ 29 milhões de compradores

Uma proposta oficial para a compra dos dois principais prédios do complexo industrial da Paquetá, uma das mais tradicionais empresas calçadistas do Rio Grande do Sul, foi realizada. O potencial comprador, ainda não identificado, fez uma proposta de R$ 29,5 milhões para adquirir a estrutura. A Justiça deu prazo até 2 de maio para a realização de novas ofertas.



O complexo, avaliado em R$ 72 milhões, conta com um terreno de 59 mil metros quadrados, além de 43 mil metros quadrados de área construída. Mesmo com um prazo curto para que novos lances sejam enviados, os leiloeiros responsáveis pela venda garantem que mais compradores irão demonstrar interesse.

"É uma venda complexa, mas estamos confiantes que virão propostas melhores. A primeira proposta veio através de uma ordem judicial, mas agora está no site, e assim é possível que propostas sejam feitas de maneira igualitária", afirmou a equipe da JR Leilões.

A fábrica está disponível para a venda no site www.jrleiloes.com.br., onde novas propostas podem ser apresentadas. A JR Leilões definiu um valor mínimo de R$ 29,72 milhões para novos lances, R$ 220 mil a mais que o montante original.

Devido a uma severa crise financeira, a Paquetá já havia anunciado o fim de suas operações no Nordeste, repassando e vendendo suas fábricas para outros grupos. Atualmente, a calçadista, que já teve mais de 10 fábricas, mantém uma pequena linha de produção em Sapiranga, no Vale do Paranhana, com um número reduzido de funcionários.