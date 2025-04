Caldeira assina terça parceria com hub de inovação de Buenos Aires

Instituto Caldeira formaliza nesta terça-feira (29) um Termo de Cooperação com o Parque de Innovación de Buenos Aires, principal hub de inovação e tecnologia da cidade. Ainda em construção, o espaço vai ocupar uma área de mais de 100 mil m² e abrigar startups, setor público, universidades, e empresas nacionais e internacionais.



O ato acontece durante a IASP Latin America Conference 2025, encontro sediado em Buenos Aires e promovido pela International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) em parceria com o Parque de Innovación, hub de tecnologia em construção na capital argentina.



O acordo entre as duas instituições estabelece bases para a implementação de programas de softlanding cruzado entre startups brasileiras e argentinas, promovendo a inserção em programas de aceleração e desafios de inovação aberta nos dois países.



Estão previstas também sessões de pitch conjuntas, acesso recíproco a espaços de coworking, e realização de webinars colaborativos.



“A parceria com o Parque de Innovación é estratégica para fortalecer os laços do ecossistema na América Latina, oportunizando que as startups do Instituto Caldeira se conectem diretamente aos principais atores globais, bem como possibilita a prática da inovação aberta e prospecção de tecnologias sem fronteiras para as corporações do Instituto”, comenta a diretora de Negócios e Gestão de Comunidade, Carolina Cavalheiro.



A IASP Latin America Conference 2025 tem como tema “Inovação nas Cidades na Era da Inteligência Artificial” e reunirá representantes de parques científicos e tecnológicos de toda a América Latina.



O hub será representado também pelo diretor executivo, Pedro Valério, que será um dos palestrantes do painel “Innovación Social”, que discutirá o uso da inovação como ferramenta de inclusão e desenvolvimento urbano.



Pedro Valério e Carolina Cavalheiro vão participar de visitas técnicas a organizações estratégicas do ecossistema de inovação de Buenos Aires.



Estão previstas reuniões com representantes do Mercado Libre, do Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), da sede do governo da cidade – onde será realizada uma apresentação com Raúl Piola, secretário de Inovação de Buenos Aires –, e do Cero + Infinito, centro voltado às áreas de ciências, matemática e computação na Universidade de Buenos Aires.



As visitas têm como foco a identificação de sinergias e oportunidades de cooperação entre Porto Alegre e Buenos Aires, ampliando as frentes de atuação do Caldeira na América Latina. “Fomentar pontes com atores estratégicos da América Latina está alinhado com a missão do Caldeira de ser um catalisador de transformação social por meio da inovação”, destaca Pedro Valério.