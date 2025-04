JKR investe em nova sede na Capital e projeta expansão global

Fundada em 2012 em Porto Alegre, a agência de Comunicação e Marketing JKR está prestes a dar mais um passo importante em sua trajetória de crescimento internacional. Nesta terça-feira (29), a empresa inaugura sua nova sede, localizada na Rua Dona Laura, nº 72, na capital gaúcha. O investimento, que totaliza R$2,28 milhões ao longo dos últimos cinco anos, visa ampliar a capacidade operacional da agência para atender tanto o mercado nacional quanto a crescente demanda internacional, com foco especial na Europa Oriental.

Com uma equipe de mais de 40 colaboradores, a agência valoriza o trabalho presencial como ferramenta para potencializar a colaboração e a troca de experiências no dia a dia. Segundo Rodrigo Hoffmann, fundador e diretor executivo da empresa, o desenvolvimento dos profissionais e a construção de um ambiente agradável são prioridades estratégicas. “Acreditamos que uma boa gestão de processos e de pessoas é essencial para alcançar resultados superiores”, afirma. A nova sede reflete esse conceito, com decoração neutra, exposições de arte e o conceito de ser 'uma agência dentro de uma galeria'”, disse.

Os projetos de expansão da empresa foram detalhados pelo executivo em visita ao Jornal do Comércio nesta segunda-feira, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumerelo. "Essa nova sede marca uma nova fase para nós. Depois de 13 anos de consolidação no mercado gaúcho, sentimos a necessidade de um espaço que favorecesse a colaboração, a criatividade e o acolhimento. Isso impacta diretamente na eficiência do nosso trabalho e na capacidade de tomar decisões rápidas em um mercado cada vez mais dinâmico", explica Hoffmann.



Embora a JKR já atenda clientes nos Estados Unidos e no Canadá, seu diferencial tem sido a atuação em mercados considerados não convencionais para a publicidade brasileira, como Polônia, Estônia, Letônia e Romênia. A expansão para essas regiões, segundo ele, é fruto de uma estratégia estruturada baseada em estudos de mercado e no fortalecimento de relações institucionais.



"Buscamos países onde o PIB per capita seja igual ou superior ao do Brasil. A publicidade brasileira é altamente valorizada no exterior, reconhecida pela criatividade e inovação, o que facilita nossa inserção em diferentes contextos culturais, desde que exista uma estrutura mínima local para apoiar a comunicação e os processos", destaca.



Uma das apostas recentes da JKR é a aproximação com embaixadas brasileiras no exterior. Como resultado desse movimento, Hoffmann foi convidado a palestrar em maio deste ano em Bucareste, na Romênia, em evento apoiado pela Embaixada do Brasil.



Apesar dos desafios enfrentados em 2024, especialmente os impactos das enchentes no interior do Rio Grande do Sul, que afetaram alguns contratos, a JKR manteve o faturamento do ano anterior, registrando R$6,5 milhões. O mercado internacional representou cerca de 20% desse valor. Com a nova sede, a expectativa é retomar o ritmo de crescimento: a projeção é de um aumento de 10% no faturamento em 2025 e até 20% em 2026.



"Temos convicção de que o investimento em nossa nova estrutura será fundamental para impulsionar esse crescimento. Estamos preparados para continuar levando a criatividade brasileira a ser reconhecida globalmente", finaliza Hoffmann.