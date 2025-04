Mães têm entrada gratuita no Space Adventure durante o mês de maio

O Space Adventure – parque temático que leva os visitantes a uma imersão no universo da exploração espacial – lança a campanha “Leve sua mãe para uma viagem ao espaço”, válida durante todo o mês de maio nas unidades de Canela (RS) e Balneário Camboriú (SC).

Durante o período de 1º a 31 de maio de 2025, todas as mães que visitarem o parque acompanhadas de um pagante terão entrada gratuita. A ação é válida para os ingressos avulsos do Space Adventure e do Planetário, além do Combo Space + Planetário, nos seguintes canais: bilheteria, site oficial, central de atendimento, pontos de venda e parceiros do trade turístico.



É necessário comprovar a maternidade com documento oficial, como a certidão de nascimento do filho ou outro equivalente.



A campanha busca proporcionar um momento único de conexão entre mães e filhos, unindo diversão, conhecimento e emoção em uma jornada pelo espaço sideral. “É uma forma de homenagear quem sempre foi nosso porto seguro, permitindo que mães e filhos compartilhem uma aventura inesquecível juntos”, destaca Amanda Ribeiro, gerente de marketing do Space Adventure.



O Space Adventure é uma atração imersiva com o maior acervo de itens originais da NASA fora dos Estados Unidos, distribuído entre suas unidades em Canela (RS) e Balneário Camboriú (SC). Inaugurada em 2023, Canela foi a primeira sede no Brasil, reunindo mais de 270 peças dos programas Mercury, Gemini e Apollo, além de simuladores, planetário e experiências interativas. Já Balneário Camboriú, aberta em 2024, ampliou a experiência com mais de 300 itens, como o traje reserva de Buzz Aldrin e uma bota com poeira lunar da Apollo 15, em um espaço de 4 mil m² com cinema, salas imersivas, planetário 4K e tecnologia de ponta.