SindsegRS apresenta nova diretoria para o próximo triênio

No almoço realizado na sede da Associação Comercial de Porto Alegre no último dia 25 de abril, o Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul apresentou a nova diretoria para o triênio 2025/2028. O presidente da SindsegRS, Ederson Antonio Daronco, destacou a importância do evento e afirmou que é um desafio buscar novas alternativas para atender as solicitações do mercado.

Em relação às enchentes que o Rio Grande do Sul enfrentou em 2024, Ederson disse que tem duas visões sobre o tema. “A primeira é a devolução que o mercado segurador fez em indenizações à sociedade, que foi importante e ajudou famílias e empresas. A segunda é o percentual de mercado que podemos trabalhar e colocar mais pessoas em segurança. Os números mostram isto. Os prejuízos com as enchentes chegaram a R$ 100 bilhões e indenizamos R$ 6 bilhões. Poderíamos ter devolvido muito mais se compararmos com outros mercados mais evoluídos”, concluiu.

O vice-presidente da entidade, José Dalpiaz, ressaltou o trabalho de comunicação com o mercado, no sentido de levar informações e esclarecer cada vez mais o consumidor final sobre a contratação de um seguro e a liquidação dos sinistros, principalmente em decorrência das enchentes de 2024, quando o segmento teve um engrandecimento em função do trabalho realizado e da quantidade de indenizações efetivadas. “Isso demonstrou à população a importância da contratação de um seguro”, destacou.

Para o vice-presidente do Sindicato, Rubens Oliboni, a renovação da diretoria é um processo natural e gratificante. “O presidente Ederson chega com novos conceitos e propostas. Toda vez que ocorre a troca de uma diretoria, se dá uma oxigenada nas ideias e esse é o principal fator a ser considerado”, pontuou.

O diretor Renato Comarin reforçou a proposta da gestão, de intensificar e levar o conhecimento do mercado segurador ao grande público. “Tivemos a catástrofe das enchentes em 2024 e as pessoas não têm noção o quanto o mercado segurador devolveu à população através dos seguros residencial, empresarial e automóvel. A ideia é trazer de forma mais clara a importância do seguro, através do relato de números e uma linguagem que as pessoas possam compreender” afirmou.

A Confederação Nacional das Seguradoras marcou presença através do Diretor de Assuntos Corporativos e Relações Sindicais, Genildo Lins. Na oportunidade, Genildo falou sobre a Agenda Institucional da CNseg, lançada em Brasília no dia 23 de abril, onde estão descritos os pontos mais importantes do setor segurador que serão tratados junto ao Legislativo e Executivo Federal em 2026.