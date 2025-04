Governo federal confirma inclusão da obra de aeroporto da Serra Gaúcha ao PAC

O Ministério dos Portos e Aeroportos confirmou nesta sexta-feira (25) a inclusão do projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

Ao todo, a prefeitura de Caxias do Sul (município ao qual o distrito pertence) precisa captar R$ 270 milhões para viabilizar o empreendimento: R$ 100 milhões para a construção do terminal de passageiros e R$ 170 milhões para a pista e parte externa. Para o prefeito Adiló Didomenico, essa é uma excelente notícia, "não só para Caxias do Sul, mas para a Serra Gaúcha e para o Rio Grande do Sul". Ele destaca também que a versão final dos projetos de engenharia está sob validação na Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e deveficar prontana próxima semana.

Conforme a gestão municipal, nos últimos anos, a movimentação de passageiros no Aeroporto Hugo Cantergiani chegou a aproximadamente 250mil passageiros por ano, e aproximadamente 10% dos passageiros que desembarcam no Salgado Filho, em Porto Alegre, têm a serra gaúcha. Sendo assim, estima-se uma movimentação de mais de 2 milhões depessoas ao ano até o ano de 2050. Portanto, o objetivo é concluir as obras até 2027.

De acordo com o senador Luis Carlos Heinze (PP), que atua para destravar a iniciativa, a resolução da Casa Civil deve ser publicada na próxima semana. O parlamentar conta que a equipe técnica do ministério já havia sinalizado a ele, em reunião no início do mês, "que o selo do PAC era indispensável para garantir os recursos". Em nota, ele destaca que "o novo aeroporto irá facilitar o acesso a destinos turísticos como Gramado, Canela e Bento Gonçalves".

Entre os principais articuladores do projeto em Brasília está também a deputada federal Denise Pessôa (PT). Por meio de suas redes sociais, ela confirmou a inclusão e destacou que o empreendimento irá "gerar empregos, impulsionar o turismo e atrair investimentos, transformando a realidade da nossa região".

A proposta contempla a construção de uma pista com 1.930 metros de extensão por 45 metros de largura, um terminal de passageiros com 4,7 mil metros quadrados, estacionamento com 500 vagas e um pátio de aeronaves de 26 mil metros quadrados com capacidade para oito posições.