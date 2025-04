Nova modalidade de crédito consignado passa a valer a partir desta sexta-feira (25)

A partir desta sexta-feira (25), trabalhadores com carteira assinada e empregados inscritos como MEI poderão pedir o crédito consignado diretamente dos aplicativos dos bancos. Antes da medida, o Crédito do Trabalhador estava disponível somente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.



A nova modalidade de empréstimo consignado foi denominada pelo governo federal como o programa Crédito do Trabalhador. A medida tem como objetivo oferecer condições de juros mais favoráveis aos beneficiários do programa.



Praticado há décadas, porém com exclusividade para servidores públicos e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o crédito consignado permite juros mais baixos que os de mercado, já que as parcelas são descontadas da folha de pagamento, o que reduz a chance de inadimplência.

O Crédito do Trabalhador pode ser consultado e contratado por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), por empregados com carteira assinada, domésticas, trabalhadores rurais e assalariados e Microempreendedores Individuais (MEIs).



Os trabalhadores interessados podem verificar sua margem consignável e simular propostas de crédito diretamente pelo aplicativo CTPS Digital. Se a renda do trabalhador diminuir durante a vigência do contrato de empréstimo, o banco poderá renegociar o contrato.

Como pode afetar a economia do Rio Grande do Sul?

O Rio Grande do Sul é um Estado conhecido por uma alta bancarização da sua população. Isso acontece, dentre várias questões, por ser um Estado com uma grande parcela da sociedade vinculada ao emprego formal. Assim, especialistas especulam que a medida provavelmente terá uma grande adesão do público gaúcho.



“Quando você tem esse tipo de medida, em que o trabalhador da iniciativa privada não necessite de um convênio específico da empresa para conseguir acesso a crédito consignado, obviamente, tende a favorecer a expansão do crédito em economias que tenham essa característica”, afirma Patrícia Palermo, Economista-chefe da Fecomércio-RS



Consequentemente, a implementação do programa Crédito do Trabalhador tende a resultar no aquecimento de algumas áreas da economia gaúcha. “De maneira geral, esse é um mecanismo que tende a aumentar a atividade econômica, principalmente ligada ao varejo daqueles bens que tem sua venda mais vinculada a crédito. No entanto, a dimensão que isso vai acontecer depende da adesão, tanto das empresas quanto das pessoas a essas novas linhas de crédito”, pondera.