Novo consignado privado soma R$ 8 bi em empréstimos, diz secretário da Fazenda

As instituições financeiras concederam cerca de R$ 8 bilhões no primeiro mês de operação do novo crédito consignado aos trabalhadores com carteira assinada, afirmou nesta quarta-feira (23) o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto.

"As taxas de juros pelas quais os empréstimos estão sendo concedidos são a metade, na média, das taxas cobradas no empréstimo sem garantias no país. A gente está tendo uma competição enorme entre as instituições financeiras dentro do aplicativo", afirmou o secretário.

As declarações foram dadas em evento promovido pela CNN Brasil. Ele participou de painel ao lado do secretário extraordinário da Reforma Tributária da Fazenda, Bernard Appy. Segundo Pinto, entre 60% e 70% dos créditos concedidos aos trabalhadores são usados para renegociação de dívidas. "O fato de que esse crédito pode ser quitado por um período mais longo faz com que as parcelas estejam caindo em até um terço para o consumidor", disse.

O secretário reforçou que os clientes têm trocado dívidas mais caras por outras mais baratas. "Nos 120 dias após publicação da medida provisória, os bancos só podem conceder crédito para quem já tem dívida se ele [cliente] pagar a dívida antiga", disse.

"A concessão de crédito é livre para quem não tem nenhuma dívida. Para quem já tem outra dívida, seja consignado ou crédito direto ao consumidor, tem que haver o pré-pagamento. É responsabilidade do banco organizar isso", acrescentou.

Mais cedo, em outro painel do evento, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse ter expectativa de mudança na escala e na concessão do consignado privado a partir dos próximos dias, quando os grandes bancos passarão a ofertar a modalidade de crédito em suas próprias plataformas.

"Acredito que, a partir do dia 25, as coisas vão mudar. Nós fixamos uma data em que o crédito só podia ser tomado na plataforma do governo. Nessa semana, entra em operação a plataforma dos próprios bancos. Penso que a escala vai mudar e a qualidade do que está sendo concedido também vai mudar", disse.

Como funciona o crédito consignado para CLT



O empréstimo consignado CLT, batizado de Crédito do Trabalhador, pode ser consultado e contratado por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), empregados com carteira assinada, domésticas, trabalhadores rurais e assalariados e MEIs (Microempreendedores Individuais).

Os trabalhadores interessados podem verificar sua margem consignável (limitada a 35% do salário bruto) e simular propostas de crédito diretamente pelo aplicativo CTPS Digital. Se a renda do trabalhador diminuir durante a vigência do contrato de empréstimo, o banco poderá renegociar o contrato.